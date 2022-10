Matilda Lutz nie była faworytką po castingach do tego filmu. Do roli Czerwonej Sonji przymierzana była Hannah John Kamen, musiała jednak zrezygnować z tego projektu z powodu innych zobowiązań zawodowych. Reżyserka powstającego w Bułgarii filmu jest jednak zadowolona z takiego obrotu sprawy.

Matilda Lutz jako Czerwona Sonja

"Chciałam nakręcić film o Czerwonej Sonji, odkąd byłam nastolatką. Była dla mnie potężną postacią, którą zawsze chciałam przenieść na ekran według własnej wizji i tego, co mam do powiedzenia. Kiedy spotkałam Matildę Lutz, wiedziałam, że posiada całą tę magię, której szukałam. Dostrzegałam w niej złożoność i głębię, jaką wniesie do postaci Sonji" - oświadczyła M.J. Bassett cytowana przez portal "The Hollywood Reporter".

Aktorkę chwali też Jeffrey Greenstein z produkującego film studia Millennium Media. Jego zdaniem nowa ekranizacja komiksów o bohaterce zainspirowanej postacią stworzoną przez Roberta E. Howarda spodoba się widzom. "M.J. to wspaniała reżyserka obdarzona fantastyczną wizją. A Matilda była absolutnie wspaniała w 'Zemście', więc od razu wiedzieliśmy, że jest odpowiednią osobą do tej roli. Razem tworzą perfekcyjny duet" - zapewnia.

Postać Czerwonej Sonji została stworzona na początku lat 70. ubiegłego wieku na potrzeby komiksów Marvela rozgrywających się w uniwersum "Conana Barbarzyńcy". Częściowo wzorowano ją na bohaterce opowiadania Roberta E. Howarda znanej jako Czerwona Sonya z Rogatino. Popularność tej postaci przyniosła nie tylko jej waleczność, ale przede wszystkim seksowny wygląd. Odziana w kolczugę w formie bikini, budziła wyobraźnię męskiej części czytelników komiksów.

