Niecałe 93 miliony zarobiły wyświetlane w północnoamerykańskich kinach filmy w przeciągu trzech dni weekendu, a 133 miliony dolarów sumując wyniki z przedłużonego, pięciodniowego weekendu. W porównaniu do analogicznego okresu przed pandemią COVID-19, wyniki te nie prezentują się dobrze. W 2019 roku wyświetlane wtedy filmy zarobiły 181/262 miliony dolarów. Tegoroczny wynik jest też gorszy od tego osiągniętego w ubiegłym roku, kiedy to filmy wyświetlane w kinach zarobiły 96,3/142 mln dolarów.

Wnioski są oczywiste - kino wciąż nie otrząsnęło się po pandemii. Jak informuje portal Box Office Mojo, po raz ostatni filmy wyświetlane w trzy weekendowe dni po Święcie Dziękczynienia zarobiły mniej niż 100 milionów dolarów w 1994 roku.

Na czele północnoamerykańskiego box-office’u pozostaje film "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" , który w pięć dni przedłużonego weekendu zarobił 64 miliony dolarów. Szczególną uwagę zwraca fakt, że w stosunku do poprzedniego weekendu zyski filmu Ryana Cooglera spadły tylko o 31 proc. Dla porównania, spadek pomiędzy drugim, a pierwszym weekendem jego wyświetlania wyniósł aż 67 proc. Dobrze to wróży na przyszłość kontynuacji "Czarnej Pantery", która lada dzień powinna wskoczyć na trzecie miejsce listy najbardziej kasowych filmów 2022 roku.

"Glass Onion: Film z serii Na noże": Kinowy rekord produkcji streamingowej

Oprócz twórców "Czarnej Pantery 2" najwięcej powodów do zadowolenia mają autorzy innej kontynuacji, filmu "Glass Onion: Film z serii Na noże" , który przed planowaną na grudzień premierą na Netfliksie zadebiutował w Ameryce Północnej w ograniczonej liczbie kin. W pięć dni wyświetlania kolejne przygody detektywa Benoita Blanca zarobiły 13,4 miliony dolarów, co w przeliczeniu na liczbę kin dało mu największą frekwencję weekendu. Jest to również rekordowy wynik dla produkcji streamingowej. Te najgłośniejsze pokazywane są w kinach w ograniczonej dystrybucji na kilka tygodni przed premierą na platformie streamingowej, w tym przypadku Netflix.

Filmy "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" i "Glass Onion: Film z serii Na noże" przedziela w północnoamerykańskim box-office pełnometrażowa animacja "Dziwny świat" . Drugie miejsce, jakie w nim zajęła, w niczym nie osładza faktu, że film ten zostanie prawdopodobnie jedną z największych klap finansowych studia Disneya. Szacuje się, że jego twórcy mogą stracić nawet 150 milionów dolarów.

Pierwszą piątkę zamykają filmy "Devotion" oraz "Menu" .

