"Czarna Pantera": Reżyser filmu wzięty za złodzieja!

Wiadomości

Przykrym incydentem zakończył się dla Ryana Cooglera wypad do banku, w którym chciał wypłacić 12 tysięcy dolarów. Kasjerka uznała, że reżyser jest bandytą i wezwała policję. Funkcjonariusze skuli go kajdankami i zatrzymali do czasu wyjaśnienia sprawy. Incydent miał miejsce w styczniu w Atlancie, gdzie Coogler kręci zdjęcia do filmu "Black Panther: Wakanda Forever".

Zdjęcie Ryan Coogler / Kevin Winter / Getty Images