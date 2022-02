W jednej z najgłośniej komentowanych scen zwiastuna filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu" , grany przez Benedicta Cumberbatcha tytułowy bohater zostaje wprowadzony do tajemniczego pomieszczenia. Z ust osoby, której sylwetka widoczna jest tylko we fragmencie, słyszy, że powinien poznać prawdę. Kwestię tę wypowiada Patrick Stewart , który w filmach opartych na komiksowej serii Marvela "X-Men" wciela się w postać Profesora X.



Wiadomość o prawdopodobnym dołączeniu Patricka Stewarta do filmów Kinowego Uniwersum Marvela (MCU) jest o tyle ważna, że potwierdza możliwość dołączenia do MCU innych postaci z serii "X-Men". Sytuacja popularnego cyklu skomplikowała się po przejęciu przez Disneya studia 20th Century Fox, do którego należały prawa do "X-Menów". Tym samym Disney, który jest także właścicielem Marvel Studios, mógł w końcu połączyć dwa osobne komiksowe światy. Jednak do tej pory studio nie spieszyło się z tą decyzją.

Reklama

Wideo "Doktor Strange w multiwersum obłędu" [trailer 2]

Sytuację filmowych ekranizacji komiksów Marvela komplikuje dodatkowo fakt, że prawa do Spider-Mana i innych postaci z jego przygód należą do studia Sony. W tej sytuacji każde pojawienie się w jednym filmie postaci należących do różnych studiów filmowych budzi poruszenie fanów. A takich "crossoverów" będzie teraz więcej, wraz z rozwijaniem teorii tzw. multiwersów, które pozwalają łączyć ze sobą bohaterów niezwiązanych do tej pory ze sobą serii.

W komiksach Marvela Doktor Strange i Profesor X są członkami tajnej grupy znanej jako Illuminati. Należą do niej jeszcze m.in. Iron Man oraz Reed Richards z Fantastycznej Czwórki. To w ich rękach tkwi moc kształtowania społeczności superbohaterów. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że Illuminati pojawią się też w filmach Marvela.

Wideo "Doktor Strange w multiwersum obłędu" [trailer]

Inna postać, która pojawia się po raz pierwszy w zwiastunie filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu", to America Chavez grana przez Xochitl Gomez. Jej sylwetkę też widać tylko przez chwilę. America Chavez to superbohaterka, która najlepiej ze wszystkich orientuje się w świecie multiwersów. A jako zadeklarowana lesbijka jest też pierwszą latynoską reprezentantką społeczności LGBTQ+ w komiksach Marvela.