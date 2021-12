Colin Firth w nowym filmie Sama Mendesa

Wcześniej podano, że w obsadzie filmu Sama Mendesa znaleźli się Olivia Colman ("Faworyta") oraz Michael Ward ("Top Boy"). "Empire of Light" będzie pierwszym filmem Mendesa od czasu "1917", za reżyserię którego był nominowany do Oscara.

Film realizowany jest dla studia Searchlight Pictures, a szczegóły jego fabuły trzymane są w tajemnicy. Ze skąpych informacji wynika, że "Empire of Light" będzie opowieścią o miłości osadzoną w latach 80. ubiegłego wieku. Miejscem akcji filmu ma być piękne, stare kino mieszczące się na południowym wybrzeżu Anglii.

Scenariusz filmu "Empire of Light" napisał Mendes, a operatorem będzie stały współpracownik tego reżysera, Roger Deakins. Poprzednio pracowali razem przy filmie "1917", za który Deakins nagrodzony został Oscarem. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się dopiero jesienią przyszłego roku.

Colina Firtha w przyszłym roku zobaczymy m.in. w dwóch produkcjach opartych na prawdziwych wydarzeniach - filmie "Operation Mincemeat" i serialu "The Staircase". Toby Jones pracuje obecnie na planie piątej części przygód archeologa Indiany Jonesa. Pojawi się też w nowych filmach Sebastiana Lelio ("The Wonder") i Scotta Coopera ("The Pale Blue Eye") oraz w filmie o skomplikowanej historii stojącej za powstaniem legendarnej gry wideo "Tetris".



Crystal Clarke pojawi się w przyszłym roku u boku Pierce’a Brosnana w filmie "The King’s Daughter". Mniej zajęć ma Tanya Moodie - "Empire of Light" to obecnie jedyny projekt, z jakim jest związana.

