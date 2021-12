Colin Farrell zagra prywatnego detektywa w serialu „Sugar”

Niewiele wiadomo o fabule serialu "Sugar". Jego twórcy zapowiadają go jako igrającą z gatunkami opowieść o prywatnym detektywie, której akcja będzie się rozgrywać we współczesnym Los Angeles. Chętnych do pokazania tej produkcji było więcej. Platforma Apple TV+ w pokonanym polu pozostawiła między innymi Netflix.

"Sugar": Kto wyreżyseruje serial Apple+?

Twórcą serialu "Sugar" będzie Mark Protosevich, scenarzysta takich filmów jak m.in. "Cela" z Jennifer Lopez, "Jestem legendą" z Willem Smithem czy amerykańskiego remaku głośnego południowokoreańskiego filmu "Oldboy", który dla Hollywood wyreżyserował Spike Lee. Funkcję jednego z producentów objął Simon Kinberg, twórca serii "X-Men". Będzie to już drugi jego projekt realizowany dla Apple TV+. Niedawno na drugi sezon przedłużony został inny jego serial - "Inwazja".



Fani Protosevicha podpowiedzi na temat fabuły serialu "Sugar" szukają w poprzednich produkcjach jego autorstwa. Ten scenarzysta nie stroni od tematyki science-fiction ("Jestem legendą"), a napisane przez niego produkcje charakteryzują się bogatą warstwą wizualną ("Cela"). "Sugar" będzie pierwszym napisanym przez niego scenariuszem od czasu filmu "Oldboy: Zemsta jest cierpliwa" z 2013 roku.

