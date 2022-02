Colin Farrell to jedna z gwiazd filmu "Batman" Matta Reevesa. Wciela się w nim w rolę jednego z kultowych przeciwników Człowieka-Nietoperza - Oswalda Cobblebota znanego jako Pingwin. Począwszy od pierwszych teaserów filmu o kreacji Farrella było głośno z powodu spektakularnej charakteryzacji. Przystojny aktor jest w niej zupełnie nie do poznania. Jak opowiada sam Farrell, przekonał się o tym na własnej skórze.



"Pierwszego dnia, gdy miałem na sobie charakteryzację Cobblepota, wybraliśmy się na przejażdżkę. Tak trafiliśmy do Burbank. Potrwało to jakieś osiem godzin, a było nas w sumie piętnaścioro. Było zabawnie. Poszedłem do Starbucksa, zamówiłem latte na owsianym mleku ze słodzikiem ze stewii. Parę osób na mnie przelotnie spojrzało, ale tylko dlatego, że Oswald to imponujący facet. Mike Marino wykonał znakomitą pracę, choć sporo musiałem się nadźwigać" - opowiedział Farrell w rozmowie z portalem "Collider".



Wideo