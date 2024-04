Fenomen filmów Ti Westa

Zgrabnie poruszające się na granicy horroru, slashera i thrillera dwa ostatnie filmy Ti Westa podbiły serca publiczności na całym świecie. Pierwszą częścią tej trylogii był film "X" z Mią Goth i Jenną Ortegą w rolach głównych. Niedługo potem, niespodziewanie dla wszystkich, Goth powróciła drugiej części cyklu, filmie "Pearl", którego akcja rozgrywa się na długo przed wydarzeniami z "X". Teraz tę trylogię zakończy horror "MaXXXine".

Tym, co wyróżnia trylogię stworzoną przez Ti Westa, jest fakt, że każda jej część została nakręcona w stylu charakterystycznym dla epoki, w której rozgrywa się akcja. Pierwszy film, czyli "X", do złudzenia przypominał produkcje w stylu słynnej "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną". Z kolei "Pearl" nakręcony został w technikolorze. Ten zabieg artystyczny będzie kontynuowany w "MaXXXine". Ten horror stylizowany będzie na mikrobudżetową produkcję przeznaczoną na rynek VHS.

Dwa dotychczasowe filmy serii zarobiły w kinach w sumie 25 milionów dolarów przy zaledwie dwumilionowym budżecie. W sukcesie cyklu niewątpliwie pomogła jego wysoka jakość, ale i niestandardowe sposoby promocji kolejnych filmów. "Musisz znaleźć sposób na to, by twoje filmy sprawiały wrażenie wielkiego wydarzenia. Nie muszą kosztować 100 milionów dolarów, żeby tego dokonać" - tłumaczył swoją strategię w jednym z wywiadów West.

"MaXXXine": Fabuła i zwiastun

Bohaterką "MaXXXine" jest grana przez Mię Goth kobieta, która jako jedyna ocalała z masakry, do jakiej doszło na terenie sielskiej, wiejskiej posiadłości w filmie "X". To aktorka filmów dla dorosłych, która wyrusza do Los Angeles, by zostać gwiazdą kina. Akcja trzeciej części serii ma być osadzona po wydarzeniach z filmu "X", w latach 80.

Sukces filmów "X" i "Pearl" sprawił, że do obsady "MaXXXine" twórcy pozyskali wiele gwiazd z aktorskiej pierwszej ligi. W ogłoszonej przez A24 obsadzie znalazło się miejsce m.in. dla Elizabeth Debicki ("The Crown"), Kevina Bacona ("Footloose"), Lily Collins ("Emily w Paryżu"), Michelle Monaghan ("Gdzie jesteś, Amando?"), Giancarlo Esposito ("Breaking Bad") oraz Bobby’ego Cannavale’a ("Dróżnik").

W sieci pojawił się wyczekiwany pierwszy zwiastun. Dowiadujemy się z niego, że postać o nazwie "Night Stalker" terroryzuje Los Angeles. Czy dopadnie tytułową Maxine? Przekonamy się o tym jeszcze w tym roku.

Wideo "MaXXXine" [zwiastun]