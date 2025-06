Co obejrzeć w weekend? Netflix proponuje prawdziwe hity

"Django" (2012), reż. Quentin Tarantino

Fani Quentina Tarantino mogą zacierać ręce! Na Netfliksie dostępny jest jeden z najlepiej ocenianych filmów amerykańskiego twórcy - "Django". Akcja filmowego westernu rozpoczyna się w 1858 roku, gdy tytułowy bohater zostaje uwolniony przez niemieckiego łowcę głów. Wspólnie z nim przemierza kraj, by tropić wyjętych spod prawa i odnaleźć żonę. Realizacja Tarantino jak zwykle może pochwalić się plejadą gwiazd w obsadzie. Na ekranie błyszczą Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Michael Parks i Don Johnson.

"Titan: Wzlot i upadek Oceangate" (2025), reż. Mark Monroe

Na swoją netfliksową premierę doczekał się też najgłośniejszy dokument ostatnich miesięcy. "Titan: Wzlot i upadek Oceangate" opowiada o tragicznej komercyjnej wyprawie pojazdu podwodnego, który miał dotrzeć do wraku Titanica. Niestety misję przerwała potężna implozja, która nie tylko zniszczyła łódź podwodną, lecz również spowodowała śmierć wszystkich obecnych na pokładzie. W tym przejmującym dokumencie Mark Monroe przybliża widzom kulisy trefnej wyprawy i opinie ekspertów. Szykujcie się na emocjonujące 111 minut!

Kadr z dokumentu o pojeździe podwodnym Titan

"Nasze czasy" (2025), reż. Chava Cartas

11 czerwca Netflix dodał do swojej oferty coś, co zaciekawi niejednego widza z duszą odkrywcy. W 1966 roku wizjonerscy fizycy Nora i Héctor przypadkowo przenoszą się do roku 2025, w którym zdecydowanie rządzi technologia. Nora bez problemu odnajduje się w świecie o innych normach społecznych, lecz jej partner nie daje sobie tak dobrze rady. Czy dla ukochanego postanowi wrócić do swoich czasów? W głównych rolach występują Lucero, Benny Ibarra i Renata Vaca. Zobacz zwiastun!

A może serial?

Dla fanów bidgewatchowania Netflix również ma swoje propozycje! Na seans idealnie nadaje się polska produkcja "Aniela", z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej. Żyjąca w świecie blichtru i bogactwa kobieta po skandalu spada ze szczytu drabiny społecznej i próbuje na nowo ułożyć życie. Do serwisu trafił też drugi sezon serialu "Fubar" z Arnoldem Schwarzeneggerem, Monicą Barbaro, Gabrielą Luną i Fortune Feimster. Tych produkcji nie możesz przegapić!

