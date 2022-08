"Cinema Paradiso": Giuseppe Tornatore nakręci serialową wersję swego filmu

Wiadomości

W 1990 roku wyreżyserowany przez Giuseppe Tornatore film "Cinema Paradiso" przyniósł Włochom Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego. Teraz twórca tego dzieła, nazywanego listem miłosnym do kina, zajmie się realizacją serialu telewizyjnego na podstawie swojego filmu. Giuseppe Tornatore napisze do niego scenariusz i go wyreżyseruje.

Philippe Noiret i Salvatore Cascio w filmie "Cinema Paradiso" (1988) /materiały prasowe