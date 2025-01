Cillian Murphy, znany ze swojego zamiłowania do prywatności, od ponad dwóch dekad jest w szczęśliwym związku małżeńskim. Chociaż aktor rzadko mówi o swoim życiu osobistym, fani nieustannie interesują się jego relacją z Yvonne McGuinness - kobietą, która stoi u jego boku od czasów, gdy nie był jeszcze światową gwiazdą. Kim jest jego żona i jak wygląda ich wspólne życie?

Jak poznali się Cillian Murphy i Yvonne McGuinness?

Historia miłości Murphy’ego i McGuinness zaczęła się w latach 90., gdy aktor występował w sztuce Disco Pigs, która zyskała popularność zarówno w Irlandii, jak i za granicą. Wtedy jeszcze nie był rozpoznawalnym nazwiskiem, a jedynie obiecującym talentem na irlandzkiej scenie teatralnej.

To właśnie w tamtym okresie Yvonne dołączyła do niego podczas trasy po Dublinie, Londynie i innych miastach. W wywiadzie dla The Guardian Murphy wspominał ten czas jako jeden z najważniejszych w jego życiu.

"Ludzie, których wtedy poznałem, ukształtowali moje gusta i to, co chciałem robić w życiu. To wtedy poznałem moją żonę. Była z nami podczas trasy. To było niezwykle ekscytujące, mieliśmy po dwadzieścia kilka lat, próbowaliśmy odnaleźć swoje miejsce w świecie" - wspominał aktor.

W 2004 roku para sformalizowała swój związek i wkrótce powitała na świecie dwóch synów: Malachy'ego (2005) i Arana (2007).

Zdjęcie Cillian Murphy i Yvonne McGuinness / Rich Polk/Variety via Getty Images

Kim jest Yvonne McGuinness? Czym się zajmuje?

Yvonne McGuinness pochodzi z Kilkenny w Irlandii i jest absolwentką prestiżowego Royal College of Art w Londynie, gdzie zdobyła tytuł magistra sztuk pięknych. Nie jest osobą publiczną, jednak w świecie artystycznym znana jest ze swoich innowacyjnych instalacji artystycznych.

Twórczość McGuinness obejmuje różnorodne formy wyrazu, takie jak film, performance, elementy rzeźbiarskie, tekstylne, a także eksperymenty dźwiękowe i literackie. Na swojej oficjalnej stronie opisuje swoją pracę jako "interwencje w przestrzeni publicznej" - jej sztuka często opiera się na kreowaniu unikalnych doświadczeń dla widzów.

Mimo że jej mąż słynie z występów w hollywoodzkich hitach, takich jak "Incepcja" czy "Batman" - Początek, Yvonne trzyma się z dala od świata filmowego blichtru, koncentrując się na własnej, mniej komercyjnej ścieżce artystycznej.

Ponad 20 lat miłości i wspólnego życia

Po latach spędzonych w Londynie para zdecydowała się wrócić do rodzinnej Irlandii, gdzie obecnie mieszka z synami w Dublinie. Jak sam Murphy przyznał w jednym z wywiadów, nie zamierza przenosić się do Los Angeles, ponieważ priorytetem jest dla niego bliskość rodziny. "Nie muszę mieszkać w Los Angeles. Byłbym zbyt daleko od swoich bliskich" - powiedział aktor w rozmowie z People w 2005 roku.

Podczas gali rozdania Oscarów w 2023 roku, gdy Murphy zdobył statuetkę za rolę w filmie "Oppenheimer", nie zapomniał podziękować swojej żonie. "Kocham cię i jestem dumnym Irlandczykiem, który dziś tu stoi" - wyznał ze sceny, wzruszając publiczność.

Cillian Murphy i Yvonne McGuinness udowadniają, że nawet w świetle reflektorów Hollywood można prowadzić normalne, szczęśliwe życie rodzinne, zachowując to, co najcenniejsze - prywatność i autentyczność.

