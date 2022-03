Chuck Norris zdradził, jakie dowcipy o nim, go śmieszą

Chuck Norris to gwiazdor kina akcji, a także prawdziwy mistrz sztuk walki i autor kilku książek, w tym autobiograficznej "Against All Odds". Aktor właśnie skończył 82 lata i wciąż doskonale się trzyma. Niedawno wyznał, że czuje się "tak silny i pełen wigoru, jak wtedy, gdy miał 50 lat". Uważa, że to dzięki dobrym genom [jego mama 4 maja skończy 101 lat - przyp. red.].



Chuck Norris bohaterem memów i żartów

Gwiazdor co tydzień publikuje felietony w skrajnie prawicowym serwisie internetowym WorldNetDaily.



Rozważając swoje "istnienie na tej planecie od ponad ośmiu dekad" i wyliczając sukcesy, które udało mu się w tym okresie "wywalczyć", Chuck Norris docenia i to, że od ponad dekady jest bohaterem, a właściwie superbohaterem Chuck Norris Facts, czyli żartów na jego temat, wymyślanych głównie przez internautów.

"Są ich dosłownie setki tysięcy. Widziałem je nawet w obiektach wojskowych USA na Bliskim Wschodzie. Na ścianach arsenału wojskowego i w przenośnych toaletach używanych w pustynnych strefach działań wojennych (Tylko nie mów o tym Pentagonowi!)".

Spośród "setek tysięcy" tych żarcików, jego najbardziej śmieszą dwa, dotyczące właśnie narodzin:

"Chuck Norris urodził się w chatce z bali, którą zbudował gołymi rękami".

"Kiedy urodził się Chuck Norris, nikt nie płakał oprócz położnika. Nigdy nie oklepuj Chucka Norrisa!".

Śmieszą go może dlatego, że z upływem lat nabrał sporego dystansu do swojego życia. Życia, o które musiał walczyć od samego początku.

"Moje narodziny rzeczywiście odbyły się w dziwnych okolicznościach", opowiada. "Poród trwał siedem dni, a ja przyszedłem na świat niebiesko-fioletowy z powodu długotrwałego niedotlenienia. Przez pierwszych pięć dni mojego pobytu na tym świecie lekarze i inni nie byli pewni, czy będę żył. Mama wciąż trzyma list od babci do ciotki, w którym stoi: "Dziecko Wilmy prawdopodobnie nie przeżyje". Ale zaskoczyłem ich wszystkich!".



Chuck Norris: Sam przeciw wszystkim 1 / 12 Filmową karierę Chuck Norris rozpoczał udziałem w filmie "Droga smoka" (1972), gdzie zagrał przeciwnika Bruce'a Lee. Gwiazdor Hollywood, Steve McQueen, którego Norris uczył sztuk walki, poradził mu, aby zapisałsię na kurs aktorski przy wytwórni MGM - fot. Everett Collection Źródło: East News udostępnij

Chuck Norris: Filmowa kariera

Filmową karierę Chuck Norris rozpoczął udziałem w filmie "Droga smoka" (1972), gdzie zagrał przeciwnika Bruce'a Lee. Później Norris występował w niskobudżetowych filmach klasy B. Jednym z takich filmów był, inspirowany sukcesem "Rambo", "Zaginiony w akcji" (1984). Film doczekał się dwóch kontynuacji, w obu Norris wcielił się w pułkownika Jamesa Braddocka. Poza tym aktora można było oglądać w takich produkcjach, jak "Mściciel z Hongkongu", "Porządni faceci ubierają się na czarno", "Oko za oko", "Oddział Delta" czy "Słoneczny wojownik".

Seria "Zaginiony w akcji", "Delta Force" czy wreszcie serial "Strażnik Teksasu" dały mu miejsce w panteonie sław. W latach 90. XX wieku Norris zaczął grać Cordella Walkera w serialu "Strażnik Teksasu". Przez prawie 9 lat powstały aż 203 odcinki telewizyjnej produkcji. To był wielki hit nie tylko amerykańskiej telewizji. "Strażnika Teksasu" oglądał cały świat.



Ostatnim kinowym występem Norrisa pozostaje gościnny udział w filmie "Niezniszczalni 2" (2012).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niezniszczalni 2" [trailer]

