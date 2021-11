Christopher Walken zamalował mural Banksy'ego. BBC potwierdza!

"Czy mam to zamalować" - pyta swoją kuratorkę Diane nieco zdezorientowany Frank, w którego postać wcielił się Christopher Walken. "Wszystkie graffiti mają zostać zamalowane" - odpowiada jego opiekunka, nie zwracając za bardzo uwagi na to, o jakie graffiti konkretnie chodzi.

Po chwili Frank kilkoma wprawnymi ruchami pędzla zakrywa warstwą farby charakterystyczny wizerunek szczura z dwiema puszkami sprayu i podpisem "Banksy".



BBC potwierdza, że zamalowane graffiti to oryginalny Banksy

Stacja BBC potwierdziła, że zamalowane w finałowej scenie graffiti było oryginalnym dziełem artysty. Banksy pochodzi z Bristolu i to właśnie w tym mieście kręcone były zdjęcia do "The Outlaws".



Reklama

"Możemy potwierdzić, że grafika na końcu 'The Outlaws' była oryginalnym dziełem Banksy’ego i że Christopher Walken zamalował tę grafikę podczas kręcenia sceny, ostatecznie ją niszcząc" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez BBC. Stacja, żeby nieco uspokoić fanów ulicznego twórcy, poinformowała jednak, że zamalowane graffiti zostało stworzone specjalnie na potrzeby serialu. "Banksy zgodził się pozostawić swój ślad na ścianie będącej częścią scenografii na planie" - zapewnia BBC.

Mimo to fakt zniszczenia dzieła Banksy'ego na potrzeby jednego ujęcia odbił się szerokim echem w mediach. W końcu mowa o artyście, którego obraz "Love is in the Bin", znany wcześniej jako "Girl with Balloon" został sprzedany na aukcji Sotheby’s za ponad 18,5 mln funtów.



Ta grafika przeszła już do historii sztuki, jako swoisty performance Baknsy’ego. Trzy lata temu obraz odwzorowujący jedno ze słynnych graffiti - przedstawiające dziewczynkę wypuszczającą z dłoni balon w kształcie serca - został sprzedany za 1,1 mln funtów. Chwilę po zakończeniu aukcji ukryta w ramie niszczarka zaczęła przecinać grafikę. Obraz został zniszczony do połowy, zachowując, co, jak pokazała październikowa aukcja, dodatkowo zwiększyło wartość dzieła. I niezależnie od tego, czy Banksy sam niszczy swoje prace, czy czyni to rękami słynnego aktora, wciąż wzbudza niemałe emocje.

Christopher Walken: Psychopata na ekranie 1 / 10 W sobotę, 31 marca, jeden z najwybitniejszych współczesnych aktorów, Christopher Walken, obchodzi 75. urodziny. Wystąpił w ponad 120 filmach i produkcjach telewizyjnych, ma na koncie 18 nagród i 14 nominacji. Zagrał m.in. w "Annie Hall" Woody'ego Allena, "Groszu z nieba" Herberta Rossa, "Martwej strefie" Davida Cronenberga, "Biloxi Blues" Mike'a Nicholsa, "Królu Nowego Jorku" Abla Ferrary, "Człowieku w ogniu" Tony'ego Scotta, "Lakierze do włosó w" Adama Shankmana, "Pulp Fiction" Quentina Tarantino, "Powrocie Batmana" Tima Burtona oraz "Prawdziwym romansie" Tony'ego Scotta. Źródło: Getty Images Autor: Jason Kempin udostępnij

Czytaj również:

To była najpiękniejsza para PRL-u. Wszyscy patrzyli tylko na nich!

Barbara Kurdej-Szatan: Janda i Sadowska wspierają gwiazdę "M jak miłość"

Ukraińska piękność podbija Hollywood