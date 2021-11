Wydawało się, że cały świat stoi przed nimi otworem. W 1971 roku na świat przychodzi Xawery, a Małgorzata Braunek , która w ciąży zagrała jeszcze w filmie "Diabeł" Żuławskiego , już wie, że dla sztuki jej mąż jest w stanie zrobić wszystko, co ją poważnie niepokoi. Kiedy ówczesne władze zobaczyły niezwykle okrutny i brutalny film, postanowiły zmusić obiecującego reżysera do wyjazdu z Polski. Pod stolikiem w kawiarni dostał paszport i polecenie, żeby do końca kolejnego dnia opuścił granice kraju. Przymusowa, kilkuletnie emigracja stała się początkiem końca małżeństwa. W rozpaczy po odejściu żony, Żuławski rzucił się w wir pracy nad filmem "Na srebrnym globie", który mógł wyprzedzić swoim powstaniem "Gwiezdne Wojny" i stać się pierwszą europejską superprodukcją science-fiction.

Jest koniec lat 60. Pracuję jako asystent Kuby Morgensterna przy serialu „Kolumbowie”. Pył, kurz, wszyscy jesteśmy usmarowani. Nagle patrzę i myślę, czy to fatamorgana? Widzę nieprawdopodobne zjawisko, czyli najpiękniejszą parę PRL-u. Andrzej Żuławski i Małgosia Braunek. Zwiewni, pięknie, kolorowo ubrani, młodzi. On arcyprzystojny a ona arcypiękna. W tej kurzawce, w tym pocie, w tym wszystkim, nagle wszyscy zamilkliśmy. Oni weszli, zrobili wrażenie i po pięciu minutach ich już nie było wspomina tę wyjątkową parę polski reżyser filmowy Janusz Zaorski

Wideo "Ucieczka na Srebrny Glob": Official Trailer

"Ucieczka na srebrny glob": Historia pełna zwrotów akcji

Reklama

O losach pełnego dramatycznych zwrotów akcji życia Andrzeja Żuławskiego, małżeństwie z Braunek, ale przede wszystkich, o jednej z największych tajemnic polskiego kina, czyli filmie "Na srebrnym globie", opowiada najnowszy projekt Kuby Mikurdy, obsypany nagrodami na tegorocznym festiwalu Millennium Docs Against Gravity - "Ucieczka na srebrny glob".

We wtorek 9 listopada w warszawskiej Kinotece odbyła się uroczysta premiera filmu z udziałem ekipy oraz wybitnych gości.

To opowieść o powstawaniu przełomowego arcydzieła otrzymała Nagrodę Nos Chopina dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce, Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych w Konkursie Polskim oraz Nagrodę Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim dla Darii Maślony.

Mikurda poszukuje odpowiedzi, dlaczego władze kinematografii PRL wstrzymały produkcję na dwa tygodnie przed zakończeniem zdjęć? Czy zdecydowały o tym względy ekonomiczne, polityczne, artystyczne czy osobiste? Pozostał film-legenda, który nadal inspiruje filmowców z całego świata, podobnie jak emocje ekipy, równie silne dzisiaj co czterdzieści lat temu.

Film Kuby Mikurdy "Ucieczka na srebrny glob" od 12 listopada w polskich kinach.

Zdjęcie Kadr z filmu “Ucieczka na srebrny glob” reż. Andrzej Żuławski 1987) / Studio Filmowe KADR/ Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych / materiały prasowe

Zdjęcie Plakat promujący film "Ucieczka na srebrny glob" / materiały dystrybutora

Małgorzata Braunek nie żyje. Tak ją zapamiętamy 1 / 10 Z Danielem Olbrychskim w nominowanym do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny "Potopie". Źródło: materiały prasowe udostępnij

Kino Andrzeja Żuławskiego: Krew, pot i łzy 1 / 11 Zdarzało się, że doprowadzał aktorki do łez. Pisano, że na planie był wobec nich bezwzględny. Oskarżano go o pornografię i pełne przemocy sceny erotyczne. Wszystko to miało służyć realizacji artystycznej wizji reżysera. Filmowy świat cenił jego artyzm i niezależność. "Wykreował świat, w którym panuje apokalipsa. Świat w stanie widowiskowego, malowniczego rozkładu, dekadenckiego łamania wszelkich norm etycznych, świat zaczadzony złem" - napisano niegdyś o jego twórczości na łamach magazynu "Film". Na zdjęciu: Andrzej Żuławski w 2008 roku Źródło: Agencja FORUM udostępnij

Zobacz również:



"Ucieczka na srebrny glob": Jak powstał film Andrzeja Żuławskiego?



"Ucieczka na srebrny glob" [trailer]

Filmy Andrzeja Żuławskiego