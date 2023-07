Christopher Nolan: Josh Hartnett miał zagrać Batmana? Publicznie obnażył kłamstwo

W 2015 roku sporą sensację wywołało wyznanie Josha Hartnetta, który powiedział w rozmowie z magazynem „Playboy”, że był kandydatem do zagrania roli Batmana w filmie „Batman: Początek” Christophera Nolana. Reżyser nie skomentował wówczas tych słów, ale odniósł się do nich w najnowszym wywiadzie. Z jego wypowiedzi wynika, że aktor mocno podkoloryzował tę historię. Nolan potwierdził, że rozmowy z aktorem miały miejsce, ale zapewnił, że nie zamierzał obsadzać Hartnetta w roli Człowieka-Nietoperza i nigdy nie doszło nawet do zdjęć próbnych.

