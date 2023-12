Christopher Nolan: Kariera

Pierwszy sukces Christopher Nolan osiągnął jako trzydziestolatek. Zrealizował wówczas zakorzeniony w tradycji kina noir thriller " Memento " (2000) z Guy'em Pearcem w roli głównej. Za scenariusz - napisany wspólnie z bratem Jonathanem - produkcji opowiadającej o mężczyźnie, który szuka mordercy swej żony, ale przeszkadza mu w tym amnezja następcza, na którą cierpi, reżyser został nominowany do Oscara.

Po zrealizowaniu pełnej gwiazd (Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank) " Bezsenności " (2002), kolejnego niekonwencjonalnego thrillera, którego głównymi bohaterami byli ścigający mordercę nastolatki policjanci, Nolan został okrzyknięty gwiazdą nowego pokolenia hollywoodzkich reżyserów.

Po zaledwie dwóch udanych filmach mógł zabrać się za historię Batmana - dla wielu Amerykanów, narodową świętość. Nolana nie przytłoczył jednak mit człowieka-nietoperza i w filmie "Batman-Początek" (2005) inteligentnie odświeżył konwencję kina superbohaterskiego, zepchniętego w otchłań niepamięci po nieudanych produkcjach Joela Schumachera ("Batman Forever", "Batman i Robin"). Nakręcił jeszcze dwie części: "Mroczny Rycerz" i "Mroczny Rycerz powstaje".

W przerwie realizowania trylogii o Batmanie, nakręcił "Prestiż" (2006), osadzoną w XIX-wiecznym Londynie opowieść o dwóch magikach i ich intensywnej rywalizacji, pełnej obsesji, oszustw i zazdrości. Nagrodzona czterema Oscarami i wyróżniona czterema kolejnymi nominacjami do nagród Akademii Filmowej, w tym dla Nolana jako scenarzysty i producenta, "Incepcja" (2010), to bez wątpienia najbardziej skomplikowany w warstwie fabularnej film Brytyjczyka - opowiadający o złodzieju, który ma zadanie zaszczepić myśl w śpiącym umyśle. Sam reżyser przyznał, że projekt rozwijał się w jego głowie przez 10 lat, zanim postanowił go zrealizować.

Zrealizowany w 2014 roku "Interstellar", pierwszy w karierze Nolana film science-fiction, opowiadał o grupie badaczy, którzy dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprzestrzennemu pokonują granice do tej pory przekraczające ludzkie możliwości podróżowania w innym wymiarze. Na planie reżyser spotkał się po raz pierwszy w swojej karierze z jednym z najpopularniejszych obecnie amerykańskich aktorów, Matthew McConaughey'im.

Zdjęcie "Interstellar" / 2013 WARNER BROS ENTERTAINMENT I/Collection ChristopheL via AFP

W 2017 roku premierę miała kolejna superprodukcja w reżyserii Nolana: "Dunkierka". Trzy lata później światło dzienne ujrzał "Tenet", thriller science-fiction z Johnem Davidem Washingtonem i Robertem Pattinsonem w rolach głównych.

Najnowszym filmem wybitnego reżysera jest "Oppenheimer", który zadebiutował w kinach w lipcu tego roku. Film, który kosztował 100 milionów dolarów, okazał się jednym z najlepiej ocenianych wśród krytyków. Przewiduje się, że będzie on wśród głównych kandydatów w wyścigu po Oscary.

Ulubione filmy Christophera Nolana. Wśród nich mało znane tytuły

Portal Collider zebrał 15 mniej znanych filmów, o których Christopher Nolan wspominał w różnych wypowiedziach jako o swoich ulubionych lub inspirujących.. Jakie tytuły znalazły się wśród nich? Zestawienie obejmuje horrory, filmy anime i zagraniczne dramaty, w tym także tytuły, które zaliczyły klapy finansowe oraz zapomniane perełki.

Jednym z filmów jest "Czarna dziura" z 1979 roku, który opowiada o odkryciu zaginionego statku kosmicznego w pobliżu tytułowej czarnej dziury. "[...] Może pochwalić się jedną z najbardziej nieoczekiwanie dziwacznych kulminacji w historii kina" - twierdzi Nolan.

Kolejnym tytułem jest film wojenny z Davidem Bowie w roli głównej - "Wesołych świąt, pułkowniku Lawrence" w reżyserii Nagisa Ôshimy z 1983 roku. Nolan chwalił Ōshimę za perfekcyjne wykorzystanie charyzmy Bowiego w tym filmie, co zainspirowało go do obsadzenia artysty w "Prestiżu".

Wśród pozostałych mało znanych polecanych przez Nolana produkcji znalazły się: "Zmysłowa obsesja" (1980), "Topkapi" (1964), "Wykonać wyrok" (1984), "Pan Arkadin" (1955), "Grzebień" (1991), "Kobieta na księżycu" (1929), "Zagraniczny korespontent" (1940), "Córka Ryana" (1970), "Ulica Krokodyli" (1986) oraz "For All Mankind" (1989).

Co ciekawe, na liście 15 rekomendowanych tytułów jest także norweski film "Bezsenność" z 1997 roku ze Stellanem Skarsgårdem w roli głównej. Na jego podstawie powstał remake Nolana, który miał premierę w 2002 roku.

Christopher Nolan poleca również film "Autostopowicz". Thriller, który znalazł się także na liście ulubionych produkcji Stephena Kinga. Ciekawą propozycją wśród ulubionych tytułów Nolana jest "Koyaanisqatsi" - eksperymentalny film dokumentalny, w którym nie ma narracji i dialogów. Przedstawia krajobrazy Stanów Zjednoczonych w akompaniamencie ścieżki dźwiękowej w wykonaniu kompozytora Philipa Glassa.

Jaka jest ulubiona komedia Christophera Nolana?

Podczas wywiadu w "The Rich Eisen Show" reżyser został zapytany o ulubione filmy. Zaczął od klasyki, jednak szybko podał tytuł, o który nikt go nie podejrzewał. "Myślę, że... Boże, cokolwiek od Kubricka, na pewno. Odkładam wtedy pilota" - wyznał podczas rozmowy. "Poza tym kilka wielkich komedii jak 'Ricky Bobby - Demon prędkości'. Nigdy nie potrafię przełączyć tego filmu".

"'Ricky Bobby' to film, przy którym rzucasz wszystko?" - nie dowierzał prowadzący. Reżyser potwierdził swoje słowa, odpowiadając cytatem z filmu: "Jeśli nie jesteś pierwszy, jesteś ostatni".

"Ricky Bobby - Demon prędkości" jest absurdalną komedią z Willem Farrellem i Johnem C. Reilym w rolach głównych Opowiada historię narcystycznego i niezbyt lotnego kierowcy rajdowego, który po traumatycznym wypadku stara się wrócić na tor. Obraz wyreżyserował Adam McKay, który później zdobył Oscara za scenariusz "The Big Short".