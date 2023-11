Specjalny pokaz " Oppenheimera " w Los Angeles został zorganizowany w celu docenienia artystów z różnych branż przemysłu kinowego, którzy mieli wpływ na ostateczny kształt tej produkcji. W trakcie tego pokazu Christopher Nolan wyznał, że dużo czasu i energii poświęcono na przygotowanie wersji tego filmu na płyty Blu-Ray, by zachować w niej m.in. wspaniały dźwięk. Dlatego według reżysera widzowie, którzy chcą obejrzeć jego filmu w domu, powinni zakupić tę płytę, a nie czekać na to, aż pojawi się on na streamingu.

Christopher Nolan wbija szpilę platformom streamingowym

"Oczywiście 'Oppenheimer' był dla nas wielką przygodą, a teraz czas na to, by wypuścić jego wersję do obejrzenia w domu. Pracowałem nad tym bardzo ciężko od miesięcy. Jestem znany z mojej miłości do oglądania filmów w kinach i wkładam w to całe swoje życie, ale prawda jest taka, że to, w jakiej formie film trafi do domów, jest równie istotne. (...) W przypadku 'Oppenheimera' włożyliśmy wiele czasu i uwagi, by przygotować wersję Blu-Ray. Próbowaliśmy przełożyć na warunki cyfrowe zdjęcia i dźwięk, byście mogli kupić film do domu na własność. Położyć go na półce, z której żadne złe streamingi wam go nie ukradną" – powiedział Nolan.

Przemowa Nolana to przytyk do praktyk stosowanych przez wielkie koncerny mające studia filmowe i serwisy streamingowe. Rozwój tych drugich zahamował rynek fizycznych nośników, na których coraz rzadziej można zakupić dany tytuł. To z kolei sprawia, że dostęp do tych tytułów w całości uzależniony jest od właścicieli praw do ich dystrybucji.

W takiej sytuacji usunięcie przez nich takiego filmu czy serialu ze streamingu sprawia, że nie będzie można zobaczyć go już nigdzie indziej. I właśnie taką praktykę Nolan nazywa "kradzieżą dokonaną przez złe streamingi", bo ma świadomość, że widz jest zależny od widzimisię koncernów mediowych.

Premiera wersji Blu-Ray filmu "Oppenheimer" zaplanowana została na 21 listopada tego roku. Nie wiadomo, kiedy film trafi na należącą do studia Universal platformę streamingową Peacock.