Christina Ricci wyszła za mąż! Kto jest szczęśliwym wybrankiem?

Dwa miesiące temu Christina Ricci ogłosiła, że jest w ciąży. Wtedy wyznała, że ojcem dziecka jest znany stylista fryzur Mark Hampton.

Christina Ricci wyszła za mąż

41-letnia gwiazda na swym Instagramie oznajmiła w sobotę, 9 października, że właśnie wyszła za mąż za Marka Hamptona. Od razu posypały się gratulacje od fanów gwiazdy.

To już drugie małżeństwo aktorki. Pierwszy związek Christiny Ricci, z operatorem kamery Jamesem Heerdegenem, zakończył się rozwodem. I choć oficjalnym powodem podanym przez aktorkę były "niemożliwe do pogodzenia różnice charakteru" to serwis "TMZ" sugerował, że w rezydencji w Los Angeles dochodziło do przemocy domowej.



Pojawiały się również sugestie, że w tym małżeństwie tylko aktorka pracowała. Eksmąż - rzekomo - nie miał żadnych dochodów. Oficjalnie nigdy jednak nie potwierdziła tego ani Ricci, ani Heerdegen. Rozwód został ogłoszony w kwietniu 2021 roku. Opiekę nad jednym dzieckiem, 7-letnim synem, Freddiem, sprawują wspólnie.

Drugi związek był przez aktorkę i jej aktualnego męża przez długi czas ukrywany. Swój początek miał mieć podczas wspólnej pracy przy sesji zdjęciowej dla jednego z kobiecych magazynów. Informacja o tym, że gwiazda spodziewa się drugiego dziecka pojawiła się w sierpniu.

