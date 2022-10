Christian Bale: Zawsze będę wdzięczny za rolę Batmana

Christian Bale udzielił niedawno wywiadu magazynowi "GQ". Aktor wyznał, że uwielbiał fakt, że gra Batmana w trylogii Christophera Nolana .

"Zawsze będę wdzięczny za to, że mogłem zagrać Batmana. To było moje marzenie z dzieciństwa, a Chris [Nolan - red.] pomógł mi je spełnić. Moja wdzięczność nie ma końca" - oświadczył hollywoodzki gwiazdor.

Kultowego komiksowego bohatera aktor zagrał trzykrotnie w filmach: "Batman - Początek" (2005), "Mroczny rycerz" (2008) i "Mroczny rycerz powstaje" (2012).

"Absolutnie jestem przekonany i wiem, że to rola, którą zapamiętam najbardziej. To rola kultowa. Poza tym, dzięki temu mogłem spłacić swój dom. To była ogromna ulga i to uratowało mi życie. Naprawdę to doceniam. Dziękuję Chrisowi Nolanowi" - powiedział aktor.



Christian Bale w filmie "Amsterdam": Fabuła, zwiastun, premiera

Christian Bale przyznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że rola Batmana z pewnością ułatwiła mu zdobywanie potem innych ról filmowych. Najnowsza kreacja aktora pochodzi z filmu "Amsterdam".

" Amsterdam " Davida O. Russella to romantyczno-kryminalna opowieść o trójce bliskich przyjaciół, którzy znaleźli się w sercu jednej z najbardziej szokujących i tajemniczych intryg w historii Ameryki. Są świadkami morderstwa, lecz sami stają się podejrzanymi.

W filmie występują: Christian Bale , John David Washington , Margot Robbie , Rami Malek , Robert de Niro i Taylor Swift .