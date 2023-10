Chris Hemsworth: Kariera

Jako dziecko Chris Hemsworth mieszkał najpierw w Terytorium Północnym, a później na wyspie Phillip Island. "Mój tata był pracownikiem służb ochrony dzieci" - wspomina. "To jest prawdziwe bohaterstwo!". Hemsworth jest zresztą bardzo rodzinnym człowiekiem. Urodzony w australijskim Melbourne aktor ma dwóch braci, Liama i Luke'a, którzy wybrali ten sam zawód, co on.

W przeciwieństwie do wielu swoich kolegów, australijski gwiazdor nie miał problemów z rozpoznaniem swojej drogi życiowej. "Film od zawsze był moją miłością. W pewnym momencie zadałem sobie pytanie, dlaczego w związku z tym nie miałbym zostać aktorem? A kiedy już zacznę do czegoś dążyć, skupiam się tylko na tym" - zapewnia.

Początkującemu artyście popularność przyniósł udział w "Zatoce serc", australijskiej operze mydlanej. W 2006 r. był już na tyle znany w swoim rodzinnym kraju, że został zaproszony do tamtejszej wersji "Tańca z gwiazdami". Pierwszym amerykańskim filmem, w którym wystąpił, był "Star Trek" z 2009 r., w którym zagrał George'a Kirka, ojca kapitana Jamesa T. Kirka. Później przyszedł " Thor " (2011) - i międzynarodowa sława. Rolę Asgardczyka aktor powtórzył w trzech sequelach "Thora" zatytułowanych: "Mroczny świat" (2013), "Ragnarok" (2017) oraz "Miłość i grom" (2022).

W Thora wcielił się też w superprodukcji " Avengers " (2012) i jej sequelach: Czasie Ultrona" (2015) oraz "Wojnie bez granic" (2018). Wszystkie zarobiły się na świecie już kilka miliardów dolarów.

Chris Hemsworth zmienił całe swoje życie. Wszystko przez druzgoczącą diagnozę

Chris Hemsworth przyznał ostatnio, że zmienił całe swoje życie, odkąd odkrył, że ma predyspozycje do zachorowania na chorobę Alzheimera, które odziedziczył od matki i ojca. Aktor otrzymał diagnozę po tym, jak w zeszłym roku przeszedł test genetyczny w programie dokumentalnym National Geographic "Bez granic z Chrisem Hemsworthem".

Test wykazał, że ma dwie kopie genu APOE e4, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na Alzheimera. "Ciągle myślisz, że będziesz żyć wiecznie, zwłaszcza jako młoda osoba. Gdy usłyszałem diagnozę, pomyślałem: 'Wow, trochę mnie to rozwaliło'" – mówił Hemsworth w programie.

Po teście wprowadził pewne zmiany w dotychczasowym, i tak już rozbudowanym programie treningowym. Ponoć teraz skupia się bardziej na ćwiczeniu uważności. W wywiadzie dla Men's Health powiedział, że "wprowadza do swojego życia więcej samotności".

"Zawsze byłem dość konsekwentny w wywiązywaniu się z moich obowiązków związanych z treningami, ale ostatnio naprawdę poczułem, jak ważne jest poświęcenie czasu dla siebie i znalezienie spokoju, bez zewnętrznych bodźców" – wyjaśniła.

Ponadto aktor dba o to, by się wysypiać i bierze regularne kąpiele w lodzie.