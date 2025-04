Disney Day w Polsacie 2025. Harmonogram emisji

"Epoka Lodowcowa: Wielkanocne niespodzianki" godz. 9:05

Mamut Manny, leniwiec Sid, tygrys szablozębny Diego i ich przyjaciele powracają w zupełnie nowej, przezabawnej przygodzie. Akcja filmu rozgrywa się podczas Wielkanocy. Prehistoryczna ptasia mama Ethel powierza opiece Sida jajo z dzieckiem, które ma się wkrótce wykluć. Ethel jest na tyle zadowolona z Sida, że poleca swoją nianię kondorzycy, Cholly Bear i Gladys Glypto, a biznes Sida rozwija się w zawrotnym tempie. Niestety na drodze sympatycznego leniwca staje Squint zajączek-pirat, który w ramach zemsty porywa wszystkie jaja, którymi opiekuje się Sid. Po raz kolejny Maniek, Diego i Sid tym razem z pomocą Clinta (brata Squinta) wyruszają na ratunek pisklaków.

"Zaplątani" godz. 9:35

Najbardziej poszukiwany i jednocześnie najbardziej czarujący bandyta w całym królestwie, Flynn Rajtar, szuka schronienia w tajemniczej wieży, gdzie - ku swemu zdumieniu – spotyka Roszpunkę, bystrą dziewczynę obdarzoną niezwykłą mocą w postaci długich na dwadzieścia metrów, magicznych złotych włosów! Niebawem ten zaskakujący duet wyruszy w fantastyczną podróż obfitującą w nieoczekiwane wyzwania i komiczne perypetie.

"Ratatuj" godz. 11:45

Szczur o imieniu Remy pragnie zostać największym francuskim szefem kuchni – wbrew życzeniom rodziny, która widzi go raczej w roli śmietnikowego gryzonia. Kulinarne powołanie bierze jednak górę i Remy w wyniku nieoczekiwanego splotu wydarzeń wpada, dosłownie, do słynnej restauracji, która cieszy się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców stolicy Francji. Pomimo oczywistych przeszkód, a dzięki swemu fantastycznemu zmysłowi węchu, Remy spełnia tu swoje marzenie i przy okazji wywraca gastronomiczny świat Paryża do góry nogami.

"Vaiana: Skarb oceanu" godz. 14.05

Animowana opowieść o przygodach nastolatki, która, chcąc dokończyć dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im karkołomnych przygód, obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami.

"Zwierzogród" godz. 16:25

Zwierzogrodu nie można pomylić z żadnym innym miastem. Jest to jedyna w swoim rodzaju współczesna metropolia zamieszkiwana wyłącznie przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie nie jest ważne, jakim stworzeniem jesteś – czy to największym z lwów, czy może malutką ryjówką. Gdy do miasta przybywa ambitna policjantka Judy Hopps, szybko przekonuje się, że jako pierwszy królik zatrudniony w miejscowej policji, nie będzie wcale miała łatwego życia. Robi więc wszystko, by udowodnić swoją wartość (i zdobyć upragniony awans). Na jej drodze pojawia się jednak gadatliwy i chytry lis, Nick Wilde. Chcąc wykazać się za wszelką cenę, Judy przyjmuje sprawę, w której musi rozwiązać pewną kryminalną zagadkę. Jej partnerem w śledztwie zostaje nie kto inny jak wygadany i szczwany Nick.

Premiera: "Między nami żywiołami" godz. 19.45

Akcja filmu rozgrywa się w Żywiołowie, mieście zamieszkanym przez przedstawicieli ognia, wody, ziemi i powietrza. Iskra to twarda, sprytna i ognista dziewczyna, która wbrew woli ojca zaprzyjaźnia się z zabawnym, płynącym z prądem chłopakiem o imieniu Wodek. Ich znajomość wywraca świat Iskry do góry nogami i sprawia, że bohaterowie zaczynają na nowo odkrywać otaczający ich świat. Para przeciwnych sobie żywiołów wspólnie ratuje swoje miasto przed zagładą!