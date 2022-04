Chris Hemsworth: Nie tylko seksowne ciało

Chris Hemsworth to ostatnio jeden z najbardziej zapracowanych hollywoodzkich aktorów. Choć zasłynął jako komiksowy bohater Marvela, Thor, jego kariera wciąż się rozwija i aktor może liczyć na kolejne zawodowe propozycje. Już jutro na Polsacie będziemy go mogli zobaczyć w filmie „Thor Ragnarok”. Z tej okazji prezentujemy sylwetkę aktora, który od lat zachwyca nie tylko talentem, ale i imponującym, muskularnym ciałem. Warto wspomnieć, że gwiazdor w 2014 roku został uznany najseksowniejszym mężczyzną świata. Co wiemy o aktorze?

Zdjęcie Chris Hemsworth / Sonia Moskowitz / Agencja FORUM