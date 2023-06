Polityczne ambicje urodzonego w Austrii aktora - który, jak deklarował w swoim dokumencie, mentalnie od zawsze czuł, że jest Amerykaninem - budziły spore kontrowersje i zaskoczenie od samego początku.

Mimo to Arnold Schwarzenegger udowodnił, że utytułowany kulturysta, później gwiazda filmowa ze sporym sukcesem może sprawować urząd gubernatora stanu Kalifornia. Co więcej, już w 2016 roku mówiło się, że aktor nie zaspokoił swoich politycznych ambicji tą funkcją i mierzy znacznie wyżej, aż do Gabinetu Owalnego.

Arnold Schwarzenegger ubiegałby się o urząd prezydencki?

Wiele wskazuje na to, że 75-letni gwiazdor nie pożegnał się z marzeniami o prezydenturze. W programie "Who's Talking to Chris Wallace?" dziennikarz wprost zapytał byłego gubernatora, czy gdyby nie ograniczenia wynikające z Konstytucji Stanów Zjednoczonych chciałby ubiegać się o urząd prezydencki?

"Tak oczywiście" – odparł bez wahania aktor. "Myślę, że szerokie pole do popisu miałem w 2016 roku i myślę, że podobnie jest właśnie teraz. Czy dziś można wskazać osobę, która może zjednoczyć wszystkich? Dziś wyborcy częściej mierzą się z pytaniem - na kogo nie głosować, niż na kogo głosować?" – stwierdził dalej.

Dopytywany, czy zdecydowałby się wystartować w wyborach w 2024 roku odparł, że "absolutnie tak", podkreślając, że bez wątpienia zostawiłby konkurentów w tyle.

"Nie potrzeba tu wielkiego geniusza, ja widzę bardzo wyraźnie, że bez problemu wygrałbym wybory. Tak, jak ubiegałem się o funkcję gubernatora, było dla mnie jasne, że ludzie szukają nowej odpowiedzi, nie prawicy czy lewicy, ale kogoś, kto może zjednoczyć naród. Jest tak wiele rzeczy, które trzeba zrobić. I można to zrobić" – oznajmił bez wątpliwości.

