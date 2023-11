Evans po raz pierwszy zagrał superbohatera w "Kapitanie Ameryce: Pierwszym starciu" z 2011 roku. Po raz ostatni widzieliśmy go w "Avengers: Końcu gry" z 2019 roku. Aktor pojawił się w tej roli w jeszcze siedmiu produkcjach.

W ostatnim czasie pojawiają się doniesienia, że w obliczu słabnących przychodów kolejnych odsłon Kinowego Uniwersum Marvela, producenci mają poważnie rozważać ponowne zaangażowanie aktorów, którzy — tak jak Evans — przeszli na "superbohaterską emeryturę". Chodzi również o Roberta Downeya Jr. i Scarlett Johansson.

Chris Evans ponownie jako Kapitan Ameryka? "Nikt ze mną nie rozmawiał"

Odtwórca roli Kapitana Ameryki odniósł się do tych rewelacji w rozmowie w programie porannym "The View". "Widzę te wiadomości i dla mnie to jest nowość" - przyznał. "Nikt ze mną o tym nie rozmawiał".

"Słuchajcie, nigdy nie powiedziałem 'nigdy'" - kontynuował. "Niemniej [...] ta rola jest dla mnie bardzo ważna, więc [powrót Kapitana] musiałby zostać dobrze przeprowadzony".

Obecnie trwa postprodukcja czwartego filmu z serii "Kapitan Ameryka" o podtytule "Brave New World". Evans nie jest jednak zaangażowany w projekt. W finale "Końca gry" jego bohater przekazał miano Kapitana Ameryki Samowi Wilsonowi, w którego wcielił się Anthony Mackie. Ten przyjął je w serialu platformy Disney+ "Falcon i Zimowy Żołnierz". To Wilson będzie głównym bohaterem "Brave New World". Premiera filmu została przewidziana na 14 lutego 2025 roku.

