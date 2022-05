Wielu nie kryło zaskoczenia i rozbawienia na widok Juliana siedzącego w jednej z lwowskich kawiarni, którą podczas swojej wizyty w Ukrainie odwiedziła Angelina Jolie . Aktorka wywołała spore poruszenie, pozowała do zdjęć, rozdawała autografy, jej obecność nie zrobiła jednak wrażenia na pewnym chłopcu, który siedział przy stoliku ze słuchawkami na uszach i przeglądał media społecznościowe.

Krótko po tym zdarzeniu w internecie zaczęły krążyć memy i nagrania chłopca, który zupełnie zignorował jedną z największych gwiazd kina i najpiękniejszych kobiet na świecie. W ukraińskim programie 1+1 Julian wspomniał, że usłyszał kogoś, kto mówi po angielsku, spodziewał się jednak, że to jakaś gwiazda z Instagrama, bowiem samej Jolie zwyczajnie nie rozpoznał. Zanim zdołał dotrzeć do domu, filmik z jego udziałem już obiegł sieć, o czym poinformowała go mama, pokazując udostępnione przez sąsiadkę nagranie.

Reklama

Ukraiński chłopiec nie zauważył Angeliny Jolie. Teraz apeluje

Dziś Julian swoje pięć minut sławy wykorzystuje w najnowszej kampanii, do udziału w której zaprosiła go organizacja UAnimals. W krótkim klipie - nagranym przy tym samym stoliku w dobrze znanej lwowskiej kawiarni - Julian odnosi się do wspomnianej już sytuacji. Na nagraniu chłopak przekonuje, że niezauważenie gwiazdy światowego kina nie jest tak poważnym problemem, jak niezauważenie wielu bezdomnych zwierząt, które teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują opieki i pomocy.

"Cześć jestem Julian, ten chłopak, który nie zauważył Angeliny Jolie we Lwowie. Pytacie mnie, jak to możliwe, że jej nie zauważyłem? A ja was pytam, jak można nie dostrzegać tysięcy zwierząt, które w schroniskach czekają na swoje rodziny? Przez wojnę jest ich jeszcze więcej. Proszę was, przygarnijcie zwierzę ze schroniska i nigdy go nie opuszczajcie. Zauważcie tych, którzy naprawdę tego potrzebują" - mówi na nagraniu 14-latek.

Instagram Wideo (IGTV)

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Pod postem na Instagramie UAnimals promującym nagranie, pojawiło się wiele pochlebnych opinii. Komentujący przyznają, że to jedna z najlepszych reklam, jaką widzieli, doceniają świetny pomysł i chwalą Juliana za zaangażowanie się w ten projekt.

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks