20 kwietnia rozpoczęły się zdjęcia do filmu "Fast X", którego premiera zaplanowana została na 19 maja przyszłego roku. Będzie to przedostatni film popularnej serii "Szybcy i wściekli" . Fani cyklu mogą jednak spać spokojnie, bo studio Universal planuje kontynuować realizację filmowych spin-offów "Szybkich i wściekłych".

Dla Charlize Theron udział w filmie "Fast X" nie będzie pierwszym spotkaniem z serią "Szybcy i wściekli". W roli groźnej kryminalistki o pseudonimie Cipher można ją było zobaczyć po raz pierwszy w filmie "Szybcy i wściekli 8" . Powtórzyła ją też w dziewiątej odsłonie serii, której zakończenie jasno dawało do zrozumienia, że z Cipher spotkamy się w kolejnym filmie z tego cyklu. Teraz, jak informuje portal "The Wrap", zostało to oficjalnie potwierdzone.

Wraz z oficjalną informacją o udziale Charlize Theron w filmie "Fast X", ogłoszono również, że w filmie ponownie zobaczymy Sunga Kanga, który wciela się w postać Hana. Powrócił on w dziewiątej części serii po tym, jak grany przez niego bohater... zginął w filmie "Szybcy i wściekli 6" . Fani serii zareagowali na to w mediach społecznościowych akcją #Justice4Han. Nie spodobało im się to, że Han zginął z rąk postaci granej przez Jasona Stathama , której późnej zapomniano tę przewinę. Scenarzyści znaleźli sposób na przywrócenie Hana do serii.

Film "Fast X" kontynuować będzie opowieść o Dominiku Toretto (w tej roli Vin Diesel ) i jego powiększającej się z każdym filmem Rodzinie. Tym razem wśród nowych twarzy będą Brie Larson , Jason Momoa i Daniela Melchior. Do swoich ról z poprzednich części serii powrócą Tyrese Gibson , Michelle Rodriguez , Chris "Ludacris" Bridges , Nathalie Emmanuel i Jordana Brewster . W obsadzie znalazło się też miejsce dla Helen Mirren . Zabrakło za to gwiazdora poprzednich części serii Dwayne'a Johnsona , który zrezygnował z powodu trwającego od dłuższego czasu kinfliktu z Vinem Dieselem.



