"Chaos Walking": Tom Holland w thrillerze science-fiction

Wyreżyserowany przez Douga Limana ("Swingers", "Na skraju jutra", "Tożsamość Bourne’a") "Chaos Walking" to jeden z dwóch filmów z Tomem Hollandem w roli głównej, które - jak się wydawało - nigdy nie ujrzą światła dziennego. Jeśli chodzi o ten pierwszy, czyli ekranizację popularnej gry komputerowej "Uncharted", to niedawno zakończono do niego zdjęcia. Drugi właśnie doczekał się zwiastuna. Obok Hollanda w filmie "Chaos Walking" zobaczymy gwiazdę trzech ostatnich części "Gwiezdnych wojen", Daisy Ridley.

Tom Holland w scenie z "Chaos Walking" /materiały prasowe

"Chaos Walking" to ekranizacja powieści Patricka Nessa zatytułowanej "Na ostrzu noża. Ruchomy chaos". To pierwsza część książkowej trylogii autorstwa twórcy głośnej powieści "Siedem minut po północy", która wcześniej również doczekała się ekranizacji. Ness napisał scenariusze obydwu filmów opartych na motywach jego książek.



"Na ostrzu noża. Ruchomy chaos" to niezwykła podróż do świata, w którym nie ma kobiet, a wszystkie żywe stworzenia słyszą swoje myśli w niemilknącym strumieniu dźwięków, słów i obrazów zwanym Szumem. Tood Hewitt jest jedynym chłopcem w osadzie pełnej mężczyzn. Odkąd osadnicy zostali zarażeni Szumem, Todd słyszy wszystko, co mężczyźni myślą, a oni słyszą wszystko, co myśli on. Za miesiąc ma stać się mężczyzną, ale wśród otaczającej go kakofonii orientuje się, że mieszkańcy osady coś przed nim ukrywają - coś tak strasznego, że Todd zmuszony jest uciec wraz ze swoim psem, którego prosty, lojalny głos również słyszy. Ścigani przez wrogo nastawionych osadników, chłopiec i pies natrafiają na dziwną, milczącą dziewczynę. Kim ona jest? I dlaczego nie została zabita przez chorobę, tak jak wszystkie inne kobiety w Nowym Świecie? - czytamy w opisie książki Nessa.

Reklama

Jej ekranizacja wyreżyserowana przez Limana pierwotnie miała pojawić się w kinach już 1 marca 2019 roku. Do premiery jednak nie doszło. Powodem jej przesunięcia były niezbędne dokrętki do już zrealizowanego materiału. Później kolejne plany filmowców pokrzyżowała pandemia COVID-19. Nową datą premiery filmu "Chaos Walking" jest 22 stycznia przyszłego roku.

Wideo "Chaos Walking": Trailer

Tom Holland to jeden z najbardziej rozchwytywanych obecnie aktorów. Po sukcesie, jaki przyniosły mu występy w musicalowej wersji głośnego filmu "Billy Elliot", umocnił swoją pozycję w branży, wcielając się w rolę Spider-Mana. Niedawno rozpoczęły się zdjęcia do trzeciej części filmu o Człowieku-Pająku. Holland pojawił się na nich prosto z planu wspomnianego wyżej "Uncharted", w którym wystąpi u boku Marka Wahlberga.