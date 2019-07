Cezary Pazura laureatem nagrody festiwalu Kino Letnie Sopot - Zakopane 2019

Podczas uroczystej Gali w Sopocie Diamentowego Klapsa Filmowego otrzymał Cezary Pazura. Zgodnie z tradycją festiwalu nagrodę wręczyła ubiegłoroczna laureatka Agnieszka Dygant. Przy aplauzie publiczności Pazura przyjął gratulacje od wielokrotnie partnerującej mu na ekranie Katarzyny Figury oraz prowadzącego galę Tomasza Raczka.

Diamentowy Klaps Filmowy przyznawany jest za osobowość wnoszącą do kina pozytywne przesłanie. Podczas tegorocznej edycji festiwalu doceniono aktora, który od ponad 30 lat pojawia się na wielkim ekranie. Mówi się o nim, że jest żyjącą legendą polskiego kina i nie ma w tym stwierdzeniu ani cienia przesady. Pazura wystąpił w najważniejszych polskich produkcjach ostatnich lat. Współpracował z takimi mistrzami reżyserii jak Krzysztof Kieślowski, Władysław Pasikowski, Marek Koterski czy Andrzej Wajda. Zagrał w kultowych polskich produkcjach, wśród nich znalazły się: "Psy", "Kroll" czy "Killer". Na ekranie przez lata partnerowali mu tak wybitni aktorzy, jak Katarzyna Figura, Janusz Gajos i Jerzy Stuhr. Dialogi filmowe w jego wykonaniu zyskały status kultowych.

Aktor, który do perfekcji opanował sztukę rozśmieszania widzów, nie krył wzruszenia podczas Gali. "Do moich dzisiejszych uczuć idealnie pasuje tytuł filmu z lat 20., do którego dorzucę jedno krótkie: nie tylko "Kochają diamenty"! Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Ten niezwykły klaps filmowy zobowiązuje do tego, by błyszczeć na ekranie" - żartował.

Organizator festiwalu Paweł Adamski odczytał wspólnie z Katarzyną Figurą przygotowaną z tej okazji dla aktora laudację. Artur Zabielski z Provident Polska zaprosił wszystkich widzów na bezpłatne wakacyjne projekcje filmowe od morza do Tatr. W obecności przedstawicieli miasta Sopotu i Burmistrza Giżycka odbyła się uroczysta projekcja prezentowanego w ramach cyklu "Piątki ze Storytel" filmu "Sherlock Holmes: Gra cieni" w reżyserii Guy'a Ritchie'ego. Na gali pojawił się również grający ostatnio u Quentina Tarantino Rafał Zawierucha oraz reżyserka i wokalistka Marysia Sadowska.



"Podczas wakacji z przyjemnością wejdę w rolę widza, oglądając filmy pod gwiazdami. Repertuar jest tak bogaty, że człowiek chciałby się rozdwoić. Kilerów było dwóch, więc jakoś sobie poradzę" - żartował tegoroczny laureat, Cezary Pazura.



Od wielu lat festiwal Kino Letnie Sopot - Zakopane wyróżnia tych, którzy dostarczają widzom filmowych doznań. W gronie laureatów znaleźli się tak fantastyczni artyści, jak: Borys Szyc, Anna Przybylska, Piotr Adamczyk, Agnieszka Grochowska, Artur Żmijewski, Alicja Bachleda - Curuś, Maciej Stuhr i Agnieszka Dygant. Wczoraj do tej pierwszoligowej, aktorskiej drużyny dołączył Cezary Pazura.