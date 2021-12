Gdyby do takiego spotkania na planie "Johna Wicka" doszło, spotkałaby się tam cała trójka aktorów wcielających się w "Matriksie" w role główne. Niekwestionowaną gwiazdą obydwu serii jest Keanu Reeves, a w drugiej części "Johna Wicka" do cyklu dołączył też grający w "Matriksie" Morfeusza, Laurence Fishburne.



Carrie-Anne Moss nie pozostawia wątpliwości co do tego, czy przyjęłaby rolę w filmie "John Wick 5". Póki co na premierę czeka czwarta część serii, która niedawno została przesunięta na 24 marca 2023 roku. Jej obsada została już zamknięta, stąd jeśli Moss chciałaby dołączyć do cyklu, to najwcześniej właśnie w piątej części.

Carrie-Anne Mos: Uwielbiam "Johna Wicka"

"Uwielbiam 'Johna Wicka'. Pomógł mi zrozumieć niewiarygodny talent Keanu Reevesa do opowiadania historii poprzez swoje ciało. Nie rozumiałam tego do końca, póki nie zobaczyłam 'Johna Wicka' razem z jednym z moich dzieci. Bardzo nas to zresztą zbliżyło. Cudownie było oglądać to w towarzystwie syna. Podziwialiśmy głębię, z jaką Keanu jest w stanie coś stworzyć swoim ciałem. To wyglądało na prawdziwą sztukę. Bardzo chciałabym zagrać zabójczynię w filmie o Johnie Wicku" - wyznała Carrie-Anne Moss w rozmowie z magazynem "People".



Pierwotnie czwarta i piąta część "Johna Wicka" miały być kręcone jednocześnie. Na przeszkodzie stanęła pandemia COVID-19 i ostatecznie zdecydowano się na nakręcenie jednego filmu. O kolejne odsłony nie ma się co jednak obawiać. Filmy z tej serii świetnie radzą sobie pod względem kasowym, a w przygotowaniu są już dwa jej spin-offy: filmowy i serialowy.

