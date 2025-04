Wyśmiewana w szkole, dziś rządzi Netflixem. Mamy nową królową romansów

Wszyscy się z niej śmiali. Dziś Netflix ją kocha. Co się zmieniło?

Sofia Carson nie miała łatwego startu. W szkole trzymała się na uboczu, była wyśmiewana, a przez brak akceptacji musiała zmienić placówkę. Rówieśnicy nie rozumieli jej marzeń ani wrażliwości. A jednak to właśnie one - marzenia i miłość do sztuki - stały się jej siłą napędową.

Gdy świat wydawał się zbyt brutalny, Sofia uciekała w muzykę, film i taniec. Z czasem to w sztuce odnalazła swój głos i pewność siebie, które wyniosły ją na sam szczyt. Dziś, jako aktorka i piosenkarka, podbija serca widzów na całym świecie - nie tylko urodą, ale i ogromnym talentem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hurry Up Tomorrow" [trailer 2] materiały prasowe

Sofia Carson: Nowa królowa komedii romantycznych

Już jako nastolatka mogła poczuć się jak prawdziwa królewna - choć grała córkę Złej Królowej w disneyowskich "Następcach". To właśnie ta rola otworzyła jej drzwi do świata show-biznesu. Pokonała w castingu same gwiazdy: Zendayę i Bellę Thorne. Później przyszły kolejne części hitowej serii, rola w serialu "Austin & Ally" i coraz większe zainteresowanie jej osobą.

Przełom nadszedł w 2020 roku wraz z premierą "Poczujcie rytm" na Netflix. Dwa lata później Sofia zachwyciła widzów w "Purpurowych sercach" - jej chemia z ekranowym partnerem i talent wokalny sprawiły, że film stał się jednym z największych przebojów platformy. Od tamtej pory każdy projekt z jej udziałem trafia na szczyty oglądalności.

Jej najnowszy sukces to "Lista marzeń" - poruszający film o dziewczynie szukającej sensu życia po śmierci matki. Produkcja skromna, z budżetem dziesięć razy mniejszym niż superprodukcja "The Electric State", a jednak to właśnie "Lista marzeń" stała się numerem jeden Netflixa na całym świecie. Sofia udowodniła, że nie trzeba milionów, by poruszyć miliony

Sofia Carson: Nie tylko aktorka

Równolegle rozwija karierę muzyczną. W 2016 roku podbiła listy przebojów singlem "Love Is the Name", a w 2022 ukazał się jej debiutancki album. Co więcej, doczekała się największych wyróżnień. Za utwór "Applause" z filmu "Tell It Like a Woman" otrzymała nawet nominację do Oscara. Dziś trudno wyobrazić sobie współczesne kino romantyczne bez jej nazwiska. I trudno uwierzyć, że wszystko zaczęło się od dziewczyny, która po prostu kochała marzyć.

ZOBACZ TEŻ: