Podczas czwartkowej konferencji prasowej program oficjalnej selekcji ogłosili delegat generalny festiwalu Thierry Fremaux oraz prezeska Iris Knobloch, która w lipcu ub.r. zastąpiła na tym stanowisku Pierre'a Lescure. Knobloch, była prezes WarnerMedia na Francję, podkreśliła, że Cannes to "trampolina dla kina z całego świata, różnych gatunków". "Jestem szczęśliwa, że mogę zasilić festiwal swoją energią i pomysłami. Cieszę się, że znowu oglądamy filmy na wielkim ekranie, że publiczność wróciła do kin. Nic nie może zastąpić wspólnotowego doświadczenia, jakim jest kino" - powiedziała. Wyraziła też przekonanie, że razem z Fremaux stworzą zgrany duet. "Jest takie powiedzenie, że udana para to ta, która patrzy w tym samym kierunku. Wiem, że w naszym wypadku właśnie tak będzie, ponieważ Thierry i ja mamy wspólną wizję festiwalu w Cannes jako wydarzenia wiernego swoim korzeniom, kinu i twórcom" - podsumowała Knobloch.

Fremaux poinformował, że tegoroczna selekcja - choć liczy mniej tytułów niż w dwóch poprzednich, pandemicznych latach - jest "szeroka z geograficznego punktu widzenia". Dodał, że do konkursu głównego zakwalifikowało się 19 tytułów, jednak w nadchodzących tygodniach liczba ta może zostać zwiększona.

Cannes 2023: Sześć kobiet powalczy o Złotą Palmę

O canneńską Złotą Palmę rywalizować będą m.in. "Club Zero" Jessiki Hausner, "The Zone of Interest" Jonathana Glazera, "Fallen Leaves" Akiego Kaurismakiego, "Four Daughters" Kaouther Ben Hani, "Asteroid City" Wesa Andersona, "Rapito" Marco Bellocchio, "The Old Oak" Kena Loacha oraz "Perfect Days" Wima Wendersa.

