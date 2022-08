Podczas czwartkowego ogłoszenia wyników finansowych Warner Bros. Discovery za ostatni kwartał szefowie tej firmy przekazali kilka informacji odnośnie przyszłości koncernu. Przede wszystkim ogłosili, że platformy streamingowe HBO Max i Discovery+ zostaną w Stanach Zjednoczonych zamienione w 2023 roku w jedną platformę. W pozostałych krajach zacznie ona działać później.

"The Flash": Studio komentuje

Wśród podanych przez Zaslava informacji były również te dotyczące filmu "The Flash" . "Widzieliśmy już filmy 'The Flash', 'Black Adam' i 'Shazam 2'. (...) Uważamy, że są wspaniałe i sądzimy, że do czasu premiery sprawimy, że będą jeszcze lepsze" - powiedział CEO Warner Bros. Discovery cytowany przez portal "Variety". Jednocześnie Zaslav zapewnił, że nie ma mowy, aby do dystrybucji trafiały filmy, które nie są w pełni ukończone.

Jeśli chodzi o wspomniane przez Zaslava filmy "Black Adam" i drugą część filmu "Shazam!", jedyne ich problemy związane były z pandemią COVID-19 i przedłużającymi się pracami nad efektami wizualnymi. Nikt nie miał wątpliwości, że trafią one do kin.

Inaczej wyglądała sytuacja z filmem "The Flash", którego premiera została ustalona na 23 czerwca 2023 roku. Przeszkodą w jego dystrybucji mogły być wizerunkowe problemy gwiazdora filmu, Ezry Millera . Aktor stał się bohaterem serii skandali - miał dusić kobietę w islandzkim barze, a inną zaatakować w jej domu w Berlinie. Za podobne akty przemocy aktor został dwukrotnie aresztowany na Hawajach.

Mimo to studio wierzy w reżyserowany przez Andy’ego Muschettiego film "The Flash", w którym do roli Batmana po 30 latach powróci Michael Keaton. Swoim oświadczeniem Zaslav uspokoił fanów tego filmu, który wprowadzi do Kinowego Uniwersum DC koncepcję multiwersów. Szef Warner Bros. Discovery w krótkich słowach wyjaśnił też powód decyzji o rezygnacji z dystrybucji filmu "Batgirl". "Nie będziemy pokazywać filmów, w które nie wierzymy" - powiedział.