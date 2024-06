Brytyjski gwiazdor ostro o nowej części kultowej serii. "Taki jest show-biznes"

"Na noże" z nową obsadą!

Zagadkowe potyczki "najlepszego detektywa na świecie" Benoita Blanca pokochało już wielu. Pierwszy film z serii "Na Noże" ukazał się w 2019 roku i od razu zebrał mnóstwo pozytywnych opinii od widzów, jak i krytyków filmowych. Druga część "Glass Onion" streamingowana na Netflixie, również dorównała sukcesem poprzedniej części.

Reżyser Rian Johnson wykreował świat, w którym błyskotliwy śledczy amerykańskiego pochodzenia rozwiązuje z pozoru trudne sytuacje bez wyjścia. Nie straszne mu rodzinne konflikty oraz manipulacyjne gry - zawsze dąży do prawdy. Odtwórcą głównej roli w serii jest Daniel Craig, znany również ze wcielania się w postać Jamesa Bonda. Jak dotąd u jego boku pojawili się m.in. Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Janelle Monae czy Dave Bautista.

Tom Hardy w "Na noże 3"?

Johnson rozpoczął pracę nad trzecim filmem o przygodach Benoita Blanca, który ma nosić tytuł "Wake up Dead Man". W sieci pojawiły się już pierwsze zapowiedzi oraz pierwsze domysły. Jednym z najbardziej popularnych była informacja, że Tom Hardy oraz Lindsay Lohan mają stanąć u boku Craiga w trzeciej odsłonie serii. Aktor "Venoma" skomentował swoją rolę w wywiadzie dla Entertainment Tonight, podczas promocji nowej produkcji "Motocykliści".

"Nikt do mnie nie dzwonił w tej sprawie. Dziś rano pojawiło mi się w to Google'u. Zdziwiłem się i pytam: 'Co to?'. Ktoś musi mnie zaprosić. Brzmi fajnie, ale niestety nikt się do mnie nie odezwał. Taki jest show-biznes, nie? Może jednak tam gram!" - skwitował żartobliwie na koniec Hardy.

Mimo że plotki zostały zdementowane, to w oficjalnie ogłoszonej obsadzie nowego filmu Riana Johnsona nie ma na co narzekać. Już w 2025 roku na ekranie ujrzymy takie nazwiska jak Josh Brolin, Glenn Close, Andrew Scott, Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Thomas Haden Church, Jeremy Renner, Kerry Washington, Mila Kunis i Daryl McCormack. Ponadto w poprzednich częściach "Na Noże" twórcy przyzwyczaili nas do epizodycznych występów innych dobrze znanych gwiazd, więc i teraz fani mają duże oczekiwania co do niespodzianek.

