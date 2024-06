Kevin Spacey: Nie ma już środków do życia

Wywiad w programie Piersa Morgana trwał aż półtorej godziny i był pierwszą tak długą rozmową od czasu rozpraw. Aktor został oskarżony o liczne molestowania, jednak żaden z zarzutów nie został mu ostatecznie udowodniony.

"Nie mam nic do ukrycia i chcę prowadzić bardziej otwarte życie niż to, które miałem" - powiedział Morganowi.

Rozmowa dotyczyła nie tylko oskarżeń przeciwko aktorowi, ale także aktualnego stanu psychicznego, dzieciństwa i kwestii finansowych. Jak się okazało, z tym ostatnim jest mu obecnie najtrudniej. Wyznał, że jego dom w Baltimore został zajęty przez sąd i zostanie sprzedany na aukcji.

"Nie jestem do końca pewien, gdzie będę teraz mieszkał" - powiedział Spacey, który utrzymuje, że jest bez pieniędzy oraz nadal ma wiele długów związanych z opłatami prawnymi. Oprócz kosztów rozpraw Spacey jest także zobowiązany do zapłaty 31 milionów dolarów producentom serialu "House of Cards"; postawione mu zarzuty przyspieszyły koniec serialu, co uznano za naruszenie umowy.

Gdy o tym mówił, aktor załamał się na wizji. Targające nim emocje widać na załączonym poniżej wideo, które udostępnione zostało na oficjalnym profilu Piersa Morgana.