"Broad Peak" - premiera jesienią 2022 roku

W 1988 roku, po miesiącach przygotowań oraz tysiącach wydanych dolarów, międzynarodowa zimowa wyprawa mająca na celu zdobycie najtrudniejszej góry świata, K2, kończy się niepowodzeniem. Pomimo poczucia klęski szerzącego się wśród himalaistów, dwóch Polaków, Maciej Berbeka i Alek Lwow, postanawia zdobyć sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Wbrew powszechnej opinii doświadczonych wspinaczy, mężczyznom udaje się przekonać kierownika wyprawy, Andrzeja Zawadę, na ryzykowną zmianę planów. Nowy kierunek ekspedycji zmieni i naznaczy życie Maćka w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał.

Reklama

Tak brzmi opis fabuły filmu "Broad Peak" zaprezentowany przez Netflix. To dosyć spora zmiana, gdyż początkowo obraz Leszka Dawida , który miał wejść na ekrany kin już w styczniu 2021 roku, skupiał się na wyprawie z marca 2013 roku, gdy czwórka polskich himalaistów: Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego wyruszyła na położony w Karakorum Broad Peak, aby zdobyć upragniony szczyt. Spektakularny sukces, jaki odnieśli, miał jednak wysoką cenę... W trakcie zejścia śmierć ponieśli Berbeka i Kowalski.



Macieja Berbekę, który zginął podczas wyprawy sprzed dziewięciu lat, zagrał Ireneusz Czop , a jego żonę, Ewę Dyakowską-Berbekę (zmarłą w 2018 roku) - Maja Ostaszewska . W filmie zobaczymy również Dawida Ogrodnika jako Adama Bieleckiego, Łukasza Simlata jako Krzysztofa Wielickiego, Piotra Głowackiego jako Aleksandra Lwowa, Tomasza Sapryka w roli Andrzeja Zawady, Macieja Raniszewskiego jako Tomasza Kowalskiego i Macieja Kuliga, który zagrał Artura Małka.



"Broad Peak": Na planie filmu 1 / 4 Trwają zdjęcia do filmu "Broad Peak" o himalaiście Macieju Berbece. W głównego bohatera wciela się Ireneusz Czop, jego żonę zagra Maja Ostaszewska. Na fotelu reżysera zasiada Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem", "Ki"). Źródło: Agencja FORUM Autor: Marcin Szkodziński udostępnij

"Hellhole" - premiera jesienią 2022 roku

"Hellhole" - pierwszy polski horror osadzony w tematyce religijnej - to nowe dzieło Bartosza M. Kowalskiego, twórcy dylogii "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Rok 1987. W odciętym od świata klasztorze zakonnicy prowadzą klinikę dla opętanych. Pewnego dnia do klasztoru przybywa młody milicjant Marek. Udając duchownego, przenika do klasztornego życia i próbuje wyjaśnić niedawne, zagadkowe zniknięcie kilku dręczonych pensjonariuszy.



Okazuje się jednak, że z klasztoru nie ma jak się wydostać. Milicjant rozumie, że tak jak on rozpracował duchownych, jednocześnie oni rozpracowali jego. Młody milicjant staje się częścią ogromnej intrygi knutej przez duchownych od lat. Intrygi mającej na celu ożywienie prastarej legendy spowijające klasztor i tym samym zmianę katolickiego porządku świata... Intrygi, w której Marek z racji swojej mrocznej przeszłości odgrywa kluczową rolę. W rolach głównych: Piotr Żurawski , Olaf Lubaszenko i Sebastian Stankiewicz .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 18 polskich produkcji wzbogaci ofertę Netfliksa materiały prasowe

"Dzień Matki" - premiera jesienią 2022 roku

"Dzień Matki" to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia - miłości matki do dziecka.

Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić.



W roli Niny Agnieszka Grochowska . Partnerują jej Dariusz Chojnacki , Adrian Delikta i Jowita Budnik . Reżyseruje Mateusz Rakowicz , twórca przebojowego "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" .

Zdjęcie Agnieszka Grochowska zagra główną rolę w "Dniu Matki" / materiały prasowe

"Jeszcze przed Świętami" - premiera jesienią 2022 roku

"Jeszcze przed Świętami" Aleksandry Kułakowskiej i Macieja Prykowskiego to komedia romantyczna z Moniką Frajczyk, Piotrem Packiem, Frankiem Krupowiczem, Mirosławem Baką , Małgorzatą Hajewską-Krzysztofik , Barbarą Jonak , Marią Maj , Dorotą Kolak , Łukaszem Simlatem i Zdzisławem Wardejnem w obsadzie.



Kiedy w Wigilię ktoś złośliwie zamienił paczki z prezentami, trzydziestoletnia kurierka samotnie wychowująca syna musi uratować święta mieszkańcom miasta. Na swojej trasie spotyka wyjątkowo namolnego klienta, któremu zależy na jak najszybszym odzyskaniu swoje przesyłki.

Zdjęcie Kadr z filmu "Jeszcze przed swiętami" / materiały prasowe

"Noc w przedszkolu" - premiera w grudniu 2022 roku

"Noc w przedszkolu" to czarna komedia Rafała Skalskiego. Przedszkolna próba generalna jasełek zmienia się w sąd nad niegrzecznym 5-latkiem, w którego obronie staje partner mamy chłopca. Początkowo wiedziony egoistycznymi pobudkami mężczyzna w trakcie procesu zaczyna dojrzewać do roli ojca.

W obsadzie: Piotr Witkowski , Lena Góra, Zbigniew Zamachowski , Sylwia Boroń , Piotr Borowski , Matylda Damięcka, Aleksandra Domańska , Dobromir Dymecki , Maciej Nawrocki , Masza Wągrocka i Julia Wyszyńska .



"Dzisiaj śpisz ze mną" - premiera wiosną 2023 roku

Namiętność i lojalność splotą się w miłosnym dylemacie w filmowej adaptacji romansu Anny Szczypczyńskiej "Dzisiaj śpisz ze mną" w reżyserii Roberta Wichrowskiego.



Zmęczona świetną pracą i odgrywaniem roli idealnej pani domu kobieta rzuca się w wir namiętnego romansu ze swoją wielką miłością sprzed lat.

"Freestyle" - premiera w 2023 roku

Główną rolę we "Freestyle" Macieja Bochniaka gra Maciej Musiałowski . Próbując zarobić na nagranie debiutanckiej płyty, obiecujący uliczny raper i jego przyjaciel wpadają w tarapaty kiedy duża transakcja sprzedaży narkotyków kończy się dla nich totalną katastrofą.

"Pan Samochodzik i Templariusze" - premiera w 2023 roku

Znany historyk sztuki, łowca skarbów oraz właściciel niezwykłego samochodu wpada na trop skarbu templariuszy, który jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy, Pan Samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją, którego stawką jest dziedzictwo rycerskich zakonów.

"Pana Samochodzika i templariuszy" dla Netfliksa wyprodukuje Orphan Studio. Reżyserią filmu zajmie się Antoni Nykowski, a autorem scenariusza jest Bartosz Sztybor ("Prosto w serce"). Nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w rolę głównego bohatera - Tomasza, znanego powszechnie jako Pan Samochodzik.

Książka autorstwa Zbigniewa Nienackiego już raz została przeniesiona na ekran. W 1971 roku swoją premierę miał pięcioodcinkowy serial "Samochodzik i templariusze", w którym w tytułową rolę wcielił się Stanisław Mikulski. Na podstawie książek Nienackiego powstały też cztery filmy fabularne. Ostatni z nich to nakręcony w 1991 roku film "Latające machiny kontra Pan Samochodzik".

"The Hive" - premiera w 2024 roku

Mateusz Rakowicz będzie reżyserem nie tylko "Dnia Matki", ale również katastroficznego "The Hive". Warszawa, niedaleka przyszłość. W wielkich molochach zgłoszonych do rozbiórki wciąż żyją ludzie, których nie stać na wyprowadzkę i o których system zapomniał. Tasza to aktywistka, która walczy o ich przetrwanie i ocalenie budynków. O ocalenie przestała już natomiast walczyć Elena, zatopiona w poczuciu winy po stracie dziecka.



Nagły rozpad gigantycznego blokowiska sprawi, że dwie kobiety będą musiały inaczej spojrzeć na swoje życie. I poradzić sobie w nowej sytuacji, w której nieliczna grupa ocalałych będzie chciała przeżyć za wszelką cenę. Dzielące wszystkich różnice i narastające konflikty nie ułatwią współpracy. A rozpadający się budynek okaże się niekiedy mniejszym zagrożeniem, niż drugi człowiek...