Ireneusz Czop o rodzinie Maćka Berbeki

"Maciek miał taką fajną rzecz, że kiedy wracał z wyprawy miał takie dwa tygodnie na lądowanie. Ewa, żona Maćka, zabierała chłopaków i wyprowadzała się do teściowej, czyli do mamy Maćka. I on sobie powoli lądował. Dom to była jego przestrzeń" - mówi Ireanusz Czop o Macieju Berbece, którego zagrał w filmie Leszka Dawida "Broad Peak".

"Ja przyszedłem do ich domu i to była obca przestrzeń, ja byłem obcy, nie wiedziałem, jak mam się zabrać do rzeczy. (...) Ewa już wtedy była chora i miała odwagę noszenia tej choroby. Była bardzo ciepła" - dodał.

Aktor, przygotowując się do roli Maćka Berbeki, odwiedził dom rodzinny alpinisty, poznał jego żonę i synów.

"Nagle zaczęliśmy łapać jakieś flow. To było nienazywalne kompletnie. Zobaczyłem, że oni zaczynają mi się coraz bardziej ciepło przyglądać. Maciek ma czterech synów: Krzyśka, Staszka, Franka i Janka. Ewa to wszystko ogarniała. Zobaczyłem jej pracownię, Maciek robił jej sztalugi" - opowiada.

"Kilka miesięcy temu dostałem SMS-a od Krzyśka i tam było tak napisane: 'No wiesz, to dzisiaj Dzień Ojca, to też muszę tobie złożyć życzenia'. To mnie wywróciło na lewa stronę i wysłało w kosmos. Nie chcę sobie rościć praw, żeby wchodzić z butami do jakiejś rodziny, ale to zaproszenie w moją stronę poszło tak ciepłe i miłe dla mnie" - wyznał wzruszony aktor.



"Braod Peak": Tą historią żyła cała Polska

Film "Broad Peak" rozpoczyna się w 1988 roku, kiedy to po nieudanej próbie zdobycia K2, legendarny polski himalaista Maciej Berbeka wziął udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmienia jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. Dwadzieścia pięć lat później, polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi - jednej z najniebezpieczniejszych gór świata.

Film jest opowieścią o pięknej, ale i niszczycielskiej pasji oraz niesamowitej determinacji, która pcha człowieka ku niebezpiecznej krawędzi. To również wzruszająca historia wielkiej, ale i trudnej miłości, jaka połączyła Maćka i Ewę Berbeków.

Pierwszy klaps na planie padł w 2018 roku, ostatni - w 2020. Zdjęcia kręcono w Pakistanie, Zakopanem, Warszawie.

W obsadzie filmu znaleźli się: Ireneusz Czop (jako Maciej Berbeka), Maja Ostaszewska (jako żona himalaisty, Ewa Dyakowska-Berbeka) oraz Dawid Ogrodnik , Marcin Czarnik , Piotr Głowacki i Łukasz Simlat . Twórcą "Broad Peak" jest Leszek Dawid - ceniony dokumentalista i reżyser filmów fabularnych ( "Jesteś Bogiem" , "Ki" ).

Film "Broad Peak" można oglądać w wybranych kinach i w serwisie streamingowym Netflix.

