Jak informuje portal "Variety", Lindsay Lohan w filmie "Irish Wish" wcieli się w postać Maddie, która przybywa do Irlandii na wesele swojej najlepszej przyjaciółki. Ma być jej druhną. Problem w tym, że owa przyjaciółka bierze ślub z mężczyzną, w którym Maddie jest szaleńczo zakochana. W noc poprzedzającą ceremonię druhna wypowiada na głos życzenie, które - jak się okazuje - ma niezwykłą moc. Rano Maddie budzi się jako panna młoda. Szybko jednak się okazuje, że nie jest to rzeczywistość, w której tak naprawdę chciała się znaleźć.

"Irish Wish": Lindsay Lohan znów współpracuje z Netfliksem

"Irish Wish" to druga komedia romantyczna będąca owocem współpracy Lindsay Lohan i Netfliksa. 10 listopada tego roku swoją premierę będzie miał tam film "Falling for Christmas" ("Zakochać się w święta"). Lohan wcieliła się w nim w rolę bogatej dziedziczki, która wskutek wypadku na nartach traci pamięć.

Obydwa filmy z Lohan w roli głównej wyreżyserowała Janeen Damian, która jest też współautorką scenariusza filmu "Irish Wish". Jednym z producentów filmu jest Brad Krevoy, który w swojej bogatej karierze wyprodukował m.in. takie filmy jak "Głupi głupszy" czy "Wielki Biały Ninja".

Dla Lindsay Lohan występ w komediach romantycznych Netfliksa będzie okazją do przypomnienia o sobie szerszej publiczności. Aktorka rozpoczynała przygodę z Hollywood jako dziecko w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Jej dobrze rozwijającą się karierę przerwały skandale i problemy z uzależnieniem. W ostatnich latach Lohan grywała w mniejszych produkcjach, a w 2019 roku zapowiedziała, że zamierza wrócić na aktorski szczyt. Występ w filmach Netfliksa to jej pierwszy krok na tej drodze.