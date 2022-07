"Dziennik Bridget Jones" to film z 2001 roku, oparty na powieści Helen Fielding. Produkcja doczekała się dwóch kontynuacji - "Bridget Jones: W pogoni za rozumiem" (2004) oraz "Bridget Jones 3" (2016).

Bridget Jones: Bohaterka, którą pokochał świat

Główną bohaterką serii jest Bridget - kobieta po 30-stce, która zmaga się z problemami sercowymi, nałogowym paleniem papierosów, piciem alkoholu i dietą. Z tarapatów często ratuje ją paczka zgranych przyjaciół. Jej perypetie opowiedziane w żartobliwy sposób podbiły serca widzów na całym świecie, a przygody niezdarnej dziennikarki stały się kultowym elementem kina. W główną rolę wcieliła się Renée Zellweger . U jej boku stanął Hugh Grant oraz Colin Firth . Sama pierwsza część serii przyniosła prawie 300 mln dolarów zysków i na stałe zapisała się w popkulturze.

Bridget Jones: Czwarta część powstanie?

Jakiś czas temu gazeta "The Sun" oznajmiła, że producenci znanej serii już rozmawiają z Zellweger na temat wznowienia współpracy. Aktorka sama wielokrotnie podkreślała, że chciałaby wrócić na plan.

Gdy jestem na planie chichoczę. Bridget Jones jest ujmująca. Kocham ją. Naprawdę rzadko zdarza się podążać za postacią przez różne etapy jej życia mówiła Renée w jednym z wywiadów.

Wszystkiemu sprzyja fakt, że historia przedstawiona w ostatniej części ma otwarte zakończenie. Informator pisma przekazał, że zdjęcia do czwartej odsłony przygód Bridget mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na planie podobno pojawią się aktorzy znani z poprzednich filmów. Scenariusz do nowej części będzie współtworzyć Helen Fielding. "The Sun" spekuluje, że u boku Jones tym razem pojawi się jej syn. Ile w tym prawdy? Czas pokaże.

