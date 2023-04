Główny bohater "Bratów" Filip ( Hubert Miłkowski ) ma siedemnaście lat. Nade wszystko kocha jeździć na desce. Od zawsze żyje w cieniu starszego o dwa lata brata Bartka ( Sebastian Dela ). Chłopaki muszą poradzić sobie z niedawną stratą matki i z ojcem ( Cezary Łukasiewicz ), który pogrążony w żałobie i depresji izoluje się od świata, uciekając w narkotyki. Przedwcześnie zmuszeni do odpowiedzialności za samych siebie, "braty" łapią ostatnie momenty beztroski. W towarzystwie dziewczyny Bartka - Klaudii ( Marta Stalmierska ) - włóczą się po przedmieściach, jeżdżą na deskorolce, kręcą blanty i imprezują, uprawiając seks w pierwszych samochodach, paląc ich gumy. Nie zdają sobie sprawy, że niebawem czeka ich trudny egzamin z braterstwa.



Opowiedziana artystycznymi czarno-białymi kadrami przez operatora Mateusza Skalskiego i reżysera Marcina Filipowicza historia zapowiada się intrygująco, o czym świadczy premierowy zwiastun stworzony przez nominowaną do ubiegłorocznych Polskich Nagród Filmowych ORŁY montażystkę Laurę Pawelę ("Ucieczka na Srebrny Glob").



Wykorzystana w trailerze muzyka tegorocznego laureata Paszportu Polityki - Przemysława Jankowskiego znanego w hiphopowym świecie pod pseudonimem 1988 to część ścieżki dźwiękowej filmu, na której znalazły się także doskonale znane numery Synów, Pezeta, Piernikowskiego oraz formacji Waglewski Fisz Emade. Nad muzycznym kształtem całości czuwał inny wiodący polski producent hiphopowy - Noon.



Filmowi towarzyszy również plakat zaprojektowany przez Bartka Malinowskiego z INOMHUS STUDIO - autora okładek i opraw płyt muzycznych artystów z całego świata, a także identyfikacji wizualnych, opraw graficznych koncertów oraz różnego rodzaju plakatów.



Plakat "Bratów" prezentuje trójkę głównych bohaterów filmu, w których wcielają się wiodący aktorzy młodego pokolenia: Hubert Miłkowski ("Hiacynt", serial "Kruk"), Sebastian Dela ("Zadra", serial "#BringBackAlice") i odkrycie ostatniego Festiwalu w Gdyni - nagrodzona za debiut Marta Stalmierska ("Apokawixa", "Johnny", "Wyrwa").

Premiera "Bratów" miała miejsce w czerwcu 2022 roku na 41. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, gdzie zdobył on Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych za Najlepszy Debiut. Obraz spotkał się również z bardzo dobrym przyjęciem publiczności ubiegłorocznych festiwali Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Octopus Film Festival w Gdańsku. W październiku "Braty" nagrodzone zostały Grand Prix Konkursu Filmów Pełnometrażowych 20. Festiwalu Filmowego "Opolskie Lamy".



"Braty" to już kolejny debiut zrealizowany w ramach programu Sześćdziesiąt Minut Studia Munka współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Za produkcję odpowiadali Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska i Jacek Bromski. Koproducentami "Bratów" są CANAL+ Polska, Mazowiecki Instytut Kultury oraz ATV Group Agencja Aktorska Sceneria.



"Braty" pojawią się na ekranach kin 21 kwietnia. Za dystrybucję filmu odpowiada Studio Munka SFP.