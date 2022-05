Na zdjęciach, które pokazał Netflix, widać spektakularną metamorfozę aktora. "Maestro" to kolejna, po "Narodzinach gwiazdy" , pozycja w dorobku reżyserskim Bradleya Coopera .

Bradley Cooper jako Leonard Bernstein

Na zdjęciach opublikowanych przez Netflix w mediach społecznościowych, oprócz Bradleya Coopera, widać też Carey Mulligan , która wciela się w filmie w rolę żony Bernsteina - Felicii Montealegre. Fotografie pokazują bohatera filmu na różnych etapach życia. Za każdym wygląd Coopera robi duże wrażenie.

"Od dziecka chciałem być dyrygentem. Miałem na tym punkcie obsesję. W wieku ośmiu lat poprosiłem świętego Mikołaja o batutę. Słuchałem muzyki, zakochiwałem się w niej i znałem na pamięć każdy fragment koncertu skrzypcowego Czajkowskiego. Potrafiłem to, choć oczywiście nie potrafiłem mówić językiem muzyki" - opowiadał Bradley Cooper w podcaście "Actors on Actors".

Jak podaje magazyn "Variety", zdjęcia do filmu rozpoczęły się w tym miesiącu, a "Maestro" będzie miał premierę w 2023 roku. Co ciekawe, z tym projektem wcześniej związany był Steven Spielberg . To właśnie on wybrał Coopera na odtwórcę głównej roli i miał odpowiadać za reżyserię.



"Steven ma dużo zainteresowań - wybiera jeden projekt, a wtedy wszystkie pozostałe są wstrzymywane. Myślę, że wiedział, że przez pewien czas nie będzie w stanie zrobić tego filmu. Był na tyle miły, by przekazać go w moje ręce" - powiedział Cooper "Variety".

Ostatecznie Spielberg został jednym z producentów filmu, podobnie jak inny legendarny reżyser - Martin Scorsese . Cooper oprócz reżyserii i głównej roli wziął też na siebie pracę przy scenariuszu, który stworzył wspólnie z Joshem Singerem.

Przypomnijmy, że już pierwszy film wyreżyserowany przez Coopera poświęcony był muzyce. W "Narodzinach gwiazdy" aktor zagrał słynnego muzyka country, który odkrywa tytułową gwiazdę - utalentowaną, ale pozbawioną sukcesów wokalistkę graną przez Lady Gagę . Obraz zdobył 8 nominacji do Oscara. Nagrodzony został w jednej kategorii - za hitową piosenkę "Shallow", którą Cooper wykonał wspólnie z Lady Gagą.

Kim był Leonard Bernstein?

Leonard Bernstein (1918-1990) był kompozytorem, dyrygentem i pianistą. Komponował muzykę symfoniczną, kameralną, baletową, filmową i musicale dla Broadwayu. Napisał także kilka piosenek dla Franka Sinatry (m.in. słynne "New York, New York").

Jest autorem jednego z najsłynniejszych musicali w historii kina - "West Side Story". Ponadto ma na swym koncie musicale: "On the Town", "Trouble in Tahiti", "Wonderful Town", symfonie: "Jeremiah" i "Kaddish" oraz operetki "Kandyd".



Uhonorowano go 16 nagrodami Grammy. Do dzisiaj jest jedną z najbardziej mitycznych postaci amerykańskiej kultury XX wieku.

"West Side Story" z 1961 roku okazał się jednym z najważniejszych musicali w historii kina, a jego twórcy otrzymali aż 10 Oscarów. Po prawie sześćdziesięciu latach nową wersję musicalu zrealizował Steven Spielberg - to pierwszy musical w jego karierze.



