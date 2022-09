Nowe dzieło Luki Guadagnino - “Bones and All" - to romantyczny horror o kanibalach, w którym główne role grają Timothée Chalamet i Taylor Russell . Film miał światową premierę 2 września na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Niezwykły plakat do tej produkcji to dzieło Elizabeth Peyton, malarki znanej z tworzenia pełnych ekspresji portretów sławnych artystów, celebrytów i po prostu przyjaciół.

Reklama

"Bones and All": Artystyczny plakat stworzyła malarka Elizabeth Peyton

Widoczny na plakacie "Bones and All" obraz, jak podaje reprezentująca artystkę Gladstone Gallery, zatytułowany jest “Kiss". Przedstawia całujących się Chalameta i jego partnerkę Taylor Russell. Ich na poły abstrakcyjne twarze wydają się rozpływać niczym chmury na wietrze albo smugi krwi.

Plakat "Bones and All" to nie pierwsza współpraca Elizabeth Peyton z Luką Guadagnino. W 2018 roku artystka namalowała obraz “Elio, Oliver (Call me by Your Name)", który przedstawia postacie grane przez Chalameta i Armiego Hammera w reżyserowanym przez Guadagnino filmie “Tamte dni, tamte noce".

Elizabeth Peyton zwróciła uwagę krytyków w latach 90. dzięki portretom gwiazd, m.in. Kurta Cobaina. Jak sama podkreśla, tworzy "obrazy ludzi", a nie portrety. "Jakkolwiek je nazywać, to sposób, w jaki je robi, bez ograniczeń koncentrując się na przyjemności wizualnej, oznacza zmianę postawy wobec sztuki i jej tworzenia" - napisał o niej w 2008 roku Calvin Tomkins w “New Yorkerze".

“Bones and All" to kolejny artystyczny horror Luki Guadagnino. Opowiada o parze zakochanych kanibali wędrujących po Stanach Zjednoczonych w latach 80.

Czytaj również:

Barbara Kurdej-Szatan: Krystyna Janda wspiera gwiazdę "M jak miłość"

Mateusz Damięcki miał raka jądra. "Było mi wszystko jedno

Ale pomyłka! To on jest najseksowniejszym mężczyzną świata