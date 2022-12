Bob Penny wystąpił w około 30 filmach. Grał głównie role drugoplanowe, ale w dużych hollywoodzkich produkcjach. Można go zobaczyć w takich filmach jak "Mój kuzyn Vinny", "Missisipi w ogniu", "Stopień ryzyka", "Po wypadku", "Nazywał się Bagger Vance", "Droga do wolności" czy "Smażone zielone pomidory".

Bob Penny nie żyje. Jak zrobił karierę?

Aktor urodził się w 1935 r. w Anniston. Był nauczycielem języka angielskiego, głównie na University of Alabama w Birmingham. Uczył głównie poezji i prozy. Karierę aktorską rozpoczął przypadkiem. W 1980 roku, chcąc dorobić do pensji, zaczął występować w reklamach telewizyjnych lokalnego domu towarowego i kampanii charytatywnej United Way. Jednak na poważnie zainteresował się aktorstwem dopiero po przejściu na emeryturę w 1990 roku. Głównych ról nie dostawał, ale był zadowolony ze swojego dorobku. "Miałem szczęście. Dostawałem bardzo małe role, ale z pewnością pomogły mi one spłacić kredyt hipoteczny" - powiedział w 2008 roku w wywiadzie dla serwisu AL.com.

W przerwach pomiędzy kolejnymi filmami Penny występował na scenie w Birmingham w stanie Alabama. Zagrał m.in. w sztukach "Dziwna para" i "Don Juan w piekle". Cytowana przez AL.com Rhonda Erbrick, przewodnicząca zarządu teatru, powiedziała, że był urodzonym aktorem, na scenie dawał z siebie wszystko, a "przebywanie w jego pobliżu było radością".

