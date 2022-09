Zdjęcia do filmu "Blitz" mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Jego akcja rozgrywać się będzie w Londynie podczas niemieckich nalotów na Wielką Brytanię, które miały miejsce od września 1940 do maja 1941 roku. Ma to być opowieść o zwykłych Londyńczykach i o tym, jak radzili sobie w tym czasie. Jak informuje portal Deadline, McQueen nie tylko wyreżyseruje film "Blitz", ale też napisał do niego scenariusz oraz będzie jednym z jego producentów.

"Blitz": Kolejny film platformy Apple TV+

"Blitz" będzie kolejną głośną produkcją, jaka trafi do biblioteki platformy streamingowej Apple TV+. To właśnie film tej platformy, "CODA" , został w tym roku nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu 2021 roku. Wśród innych głośnych produkcji czekających na premierę na platformie Apple TV+ jest m.in. nowe dzieło Martina Scorsese "Killers of the Flowers Moon" .

Dla Steve’a McQueena wyreżyserowanie "Blitz" będzie powrotem do filmu fabularnego po kilkuletniej przerwie. Po "Wdowach" z 2018 roku, McQueen nakręcił serialową antologię zatytułowaną "Mały topór", a potem wyprodukował też trzy dokumenty podejmujące temat walki z rasizmem w Wielkiej Brytanii. Był także ich współreżyserem.

Saoirse Ronan można aktualnie oglądać na ekranach polskich kin w komedii kryminalnej "Patrz jak kręcą". Aktorka ukończyła już też zdjęcia do thrillera science-fiction "Foe" w reżyserii Gartha Davisa ("Lion. Droga do domu"). Obecnie gwiazda pracuje na planie filmu "The Outrun" Nory Fingscheidt ("Niewybaczalne").

