"Błazny": Polski film na rzadko poruszany temat. Debiut reżyserski znanej aktorki

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

"Błazny" to komediodramat, który opowiada o studentach aktorstwa stojących u progu kariery, którzy zostają wystawieni na próbę podczas przygotowań do filmu dyplomowego. Muszą zdecydować, czy bardziej zależy im na sławie, czy na związkach i przyjaźniach. Na wielkim ekranie zobaczymy najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia - m.in. Sebastiana Delę i Magdalenę Dwurzyńską, a także Krystynę Jandę, Jana Englerta czy Roberta Więckiewicza. "Błazny" są pełnometrażowym debiutem reżyserskim Gabrieli Muskały, a także - kompozytorskim debiutem Zbigniewa Zamachowskiego. Film trafi do kin już 13 grudnia.

Zdjęcie Kadr z filmu "Błazny" / A. Kustra / materiały prasowe