Blanka Lipińska: Kolejny erotyk

W wakacje Blanka Lipińska świętowała zakończenie zdjęć do ekranizacji swoich dwóch kolejnych książek, które były kręcone na zlecenie Netfliksa w jednym czasie, a do katalogu tej platformy trafią w przyszłym roku. Pisarka nie spędza jednak czasu bezczynnie. Już w sierpniu zapowiedziała, że branża filmowa to jej nowa miłość i właśnie z nią chce związać swoją zawodową przyszłość. Zdradziła też, co szykuje dla swoich fanów.

"(...) Drżyjcie krytycy, bo oto otworzyłam kinematograficzną puszkę Pandory. Tak, napisałam już nowy scenariusz! Tak, będzie to kolejny erotyk!" - zapowiedziała Lipińska.



Teraz okazuje się, że wówczas tego scenariusza jednak nie napisała i dopiero teraz go kończy. Wyjawiła również szczegóły tej historii. W czasie zabawy Q&A padło pytanie, czy Lipińska nakręci jeszcze kiedyś film.

Blanka Lipińska: Erotyk o pisarce i muzyku

"Oczywiście, kończę właśnie scenariusz kolejnego erotyka, historii opowiadającej o gitarzyście rockowym i pisarce" - odpowiedziała pisarka. A na pytanie, czy to opowieść zaczerpnięta z życia odpowiedziała: "Nieee, no skąd" i dodała roześmianą emotkę.



Pytanie jest zasadne, bo pisarka w 2020 roku była związana z gitarzystą zespołu Afromental Aleksandrem Milwiwem Baronem, który jest także członkiem jury w programie "The Voice of Poland". Choć byli parą tylko kilka miesięcy, ich związek, a później rozstanie, były szeroko komentowane w mediach.

Ekranizacja pierwszej książki Blanki Lipińskiej "365 dni" była mocno krytykowana przez środowisko filmowe, ale w kinach film odniósł komercyjny sukces. Popularność tej produkcji stała się jeszcze większa, gdy trafiła ona do oferty Netfliksa i była dostępna dla użytkowników tej platformy na całym świecie.

W tym roku zostały nakręcone ekranizacje kolejnych dwóch powieści Lipińskiej "Ten dzień" i "Kolejne 365 dni". W rolach głównych znów będzie można zobaczyć Annę Marię Sieklucką jako Laurę, Michele Morrone jako Massimo oraz Magdalenę Lamparską, która wcieliła się w postać Olgi, najlepszej przyjaciółki Laury. Na ekranie zobaczymy także Simone Sussinę, który gra nowego bohatera - Nacho. Zdjęcia były kręcone w Polsce i we Włoszech. Premiery obu produkcji Netflix planuje na 2022 rok, dokładne daty jeszcze nie zostały ujawnione.

Kto podejmie się ekranizacji najnowszego scenariusza Lipińskiej i kto zagra role pisarki oraz gitarzysty, tego jeszcze nie wiadomo.

