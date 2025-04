Blake Lively w ostatnich miesiącach nie cieszy się zbyt dobrą sławą. Aktorka rozpętała wojnę z reżyserem "It Ends With Us", Justinem Baldonim, wysuwając poważne oskarżenia przeciwko niemu. Obecnie zarówno wspomniana dwójka, jak i opinia publiczna oraz fani czekają na rozpoczęcie rozprawy sądowej z nadzieją, że wówczas wszystko się rozstrzygnie.

Tymczasem Lively promuje kolejny film. W zeszłą niedzielę w Nowym Jorku odbyła się uroczysta premiera filmu "Kolejna zwyczajna przysługa". To sequel komediowego hitu z 2018 roku. W rolach głównych powracają Blake Lively oraz Anna Kendrick. Od jakiegoś czasu huczy od plotek na temat rzekomego konfliktu aktorek. Mimo wszystko, panie pojawiły się razem na ściance i zapozowały fotoreporterom. W sieci nie brakuje komentarzy na temat wymuszonego uśmiechu skompromitowanej gwiazdy i niezręczności całego wydarzenia.

Zdjęcie Blake Lively i Anna Kendrick na premierze filmu "Kolejna zwyczajna przysługa" / John Nacion/Variety via Getty Images / Getty Images

"Założę się, że ekspert od mowy ciała zgodziłby się, że obie nie mogą się znieść" - czytamy pod jednym z postów na Instagramie.

"Kolejna zwyczajna przysługa": o czym będzie?

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) i Emily Nelson (Blake Lively) ponownie spotykają się na malowniczej wyspie Capri we Włoszech, gdzie Emily planuje wystawny ślub z bogatym włoskim biznesmenem. Wśród eleganckich gości na ceremonii nie zabraknie także intrygi i niespodziewanych zwrotów akcji – bardziej zawiłych niż droga z Marina Grande do głównego placu w mieście Capri."Kolejna zwyczajna przysługa" to kontynuacja "Zwyczajnej przysługi" z 2018 roku.

Za kamerą ponownie stanął Paul Feig, a scenariusz przygotowała Jessica Sharzer razem z Laetą Kalogridis. Światowa premiera odbyła się 7 marca 2025 roku podczas festiwalu SXSW w Austin, Teksas. U boku Kendrick i Lively wystąpią: Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell, Henry Golding i Allison Janney.

"Kolejna zwyczajna przysługa" zadebiutuje 1 maja na Prime Video.

