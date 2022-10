Miniony weekend był dla właścicieli kin w Ameryce Północnej udany z jednego powodu. Po raz pierwszy od lipca zyski w tamtejszym box-office przekroczyły 100 milionów dolarów - w sumie wszystkie wyświetlane tam filmy zarobiły 113 milionów dolarów. Ponad połowa tej kwoty to zysk osiągnięty przez komiksowy film "Black Adam" . 67 milionów dolarów na koncie tej produkcji to najlepszy tegoroczny wynik otwarcia od czasu premiery filmu: "Thor: Miłość i grom".

Jak informuje portal Box Office Mojo, 67 milionów dolarów zysku filmu "Black Adam" to też jeden z najlepszych wyników otwarcia w karierze Dwayne’a Johnsona. Więcej zarabiały tylko filmy z serii "Szybcy i wściekli" (z wyjątkiem ich spin-offu, filmu "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw") oraz "Powrót mumii". Jeśli porównywać ten wynik do wyników otwarcia innych filmów DC Studios, to zarobił więcej niż "Shazam!" (53,5 miliona dolarów) i mniej więcej tyle samo, co "Aquaman" (67,9 miliona dolarów). Ten drugi przekroczył później granicę miliarda dolarów wpływów, co dla filmu "Black Adam" może być niezłą wróżbą na przyszłość.

Powyższe sumy robią wrażenie, ale trzeba pamiętać o wysokim budżecie filmu "Black Adam" , który wyniósł 195 milionów dolarów i to bez kosztów marketingu. A póki co, po dodaniu zysków z pozostałych zagranicznych rynków, na koncie filmu w reżyserii Jaume Colleta-Serrę jest 140 milionów dolarów. Co ciekawe, mimo słabych recenzji krytyków produkcja jest dobrze oceniana przez fanów. Na portalu "Rotten Tomatoes" pozytywnych recenzji krytyków jest tylko 40 proc., a widzów aż 90 proc., czyli najwięcej jeśli chodzi o filmy z Kinowego Uniwersum DC Comics.

Na drugim miejscu północnoamerykańskiego box-office’u zameldowała się komedia romantyczna "Bilet do raju" z Julią Roberts i George'em Clooneyem w rolach głównych, która w ubiegły piątek 21 października miała premierę w Ameryce Północnej. Zarobiła tam 16,3 miliona dolarów, a w sumie na całym świecie już 96,6 miliona dolarów.

Z pierwszej trójki nie wypadła wciąż sensacja ostatnich tygodni - horror "Uśmiechnij się" . Film zameldował się na najniższym stopniu podium z wynikiem 8,4 miliona dolarów. W sumie na całym świecie horror zarobił już 166 milionów dolarów.

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office’u zamykają filmy "Halloween: Finał" (8 milionów) oraz "Wielki zielony krokodyl domowy" (4,2 miliona).

