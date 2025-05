Billy Williams nie żyje. Był legendą kina i laureatem Osacara

O śmierci Williamsa poinformowało czasopismo "British Cinematographer". Nie podano jej przyczyn.

"Z głębokim smutkiem żegnamy Billy'ego Williamsa – wybitnego brytyjskiego autora zdjęć filmowych, laureata Złotej Żaby za wybitne osiągnięcia w sztuce filmowej podczas Festiwalu Camerimage w 2000 roku. Poetyckie obrazy wykreowane przez Billy'ego w takich arcydziełach filmowych jak "Nad złotym stawem", "Zakochane kobiety" czy "Gandhi" na zawsze będą wzorem i punktem odniesienia dla nowych pokoleń artystów kamery. Dziś, sięgając po owoc z drewnianego talerza, który Billy Williams sam wykonał w swoim warsztacie i podarował mi, dziękując za festiwal, wspominam wspaniałe chwile, które spędziliśmy, pracując nad albumem podsumowującym jego twórczość i bawiąc się na festiwalu" - napisał Marek Żydowicz, dyrektor EnergaCAMERIMAGE.

Billy Williams o wyzwaniach pracy z Kurtem Russellem

Urodzony 3 czerwca 1929 roku Williams był synem dokumentalisty i operatora Billy'ego Williamsa Sr. W wieku 14 lat pomagał mu kręcić kroniki wojenne. Później towarzyszył ojcu w realizacji filmów w brytyjskich koloniach.

Williams debiutował jako operator w 1954 roku przy krótkometrażowym filmie "Birthday". W latach 60. XX wieku rozpoczął współpracę z reżyserem Kenem Russellem. Tak wspominał ją w rozmowie z "Web of Stories" z 2003 roku. "Szybko przekonałem się, że podczas pracy z Kenem Russellem ten będzie prosił o rzeczy, które nigdy wcześniej nie zostały zrobione i nie będzie chciał słyszeć, że nie da się tego zrobić. Więc musiałem znaleźć jakiś sposób, by spełnić jego życzenia. To było wspaniałe wyzwanie".

Billy Williams przerwał pracę nad "Gandhim" dwa razy. Dostał za niego Oscara

Williams otrzymał trzy nominacje do Oscara — za zdjęcia do "Zakochanych kobiet" (1970), "Nad złotym stawem" (1981) i "Gandhiego" (1982). Za ostatni film zdobył złotą statuetkę, którą musiał się podzielić z Ronnie'em Taylorem. Po sześciu tygodniach zdjęć do epickiej biografii w reżyserii Richarda Attenborougha Williams opuścił plan, by przejść zabieg z powodu wypadającego dysku. Zaproponował Taylora jako swojego zastępcę. Na plan wrócił po czterech tygodniach. Niestety, zaraz musiał go opuścić z powodu ponownego wypadnięcia dysku. Później wspominał, że w całej swojej karierze przerwał pracę tylko te dwa razy.

Williams przeszedł na emeryturę w 2000 roku. Wtedy też otrzymał Złotą Żabę za całokształt twórczości na festiwalu Camerimage. W 2006 roku odebrał nagrodę od Brytyjskiego Stowarzyszenia Operatorów.