Jak informuje portal The Wrap, bohaterami filmu "Billy Knight" będą Alex i Emily, dwoje absolwentów szkoły średniej, którzy marzą o tym, by zostać filmowcami. On jest w żałobie po śmierci swojego ojca, niespełnionego scenarzysty, po którym zostało mu tylko pudełko niedokończonych scenariuszy oraz chusteczka z inskrypcją "Billy Knight". Alex wyrusza na poszukiwanie tej tajemniczej osoby.

"Billy Knight": O czym opowie film?

"Mój film to list miłosny do kina. Fantazja przesiąknięta historią tej wielkiej formy sztuki. To również opowieść o dwójce zmagających się z problemami artystach. A także o zmaganiach młodych ludzi próbujących odnaleźć swój głos i odkryć to, co najważniejsze. To dla mnie spełnienie marzeń móc pracować z niezrównanym Alem Pacino i niewiarygodnymi talentami, jakimi są Heaton i Silvers" - powiedział reżyser filmu "Billy Knight".

Zdjęcia do tej produkcji mają rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu w Los Angeles. "Film ten składa hołd wielkim artystom i rzemieślnikom, którzy stworzyli ten silnik kreatywności, jakim jest Hollywood. Nasza firma produkcyjna została stworzona z misją odkrywania artystów naszego pokolenia takich jak Alec. Chcemy pomagać im we wzmacnianiu ich unikalnych wizji" - dodał producent filmu filmu "Billy Knight" Cameron Burnett z Prominent Productions.

Ala Pacino ostatnio można było oglądać w filmie Ridleya Scotta zatytułowanym "Dom Gucci" . W najbliższym czasie aktor wystąpi w nowym filmie Taylora Hackforda "Sniff", gdzie zagra u boku Danny’ego DeVito, Morgana Freemana i Helen Mirren. Film opowie o emerytowanym prywatnym detektywie, który za namową byłego partnera rusza z nowym śledztwem. Razem odkrywają ukryty pod fasadą bogatej społeczności podziemny świat seksu i morderstw.

