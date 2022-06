Trzydziestopięcioletni Médéric zakochuje się bez pamięci w starszej prostytutce imieniem Isadora. Na drodze tego uczucia staje nie tylko zazdrosny mąż kobiety, ale i atak terrorystyczny, jaki zaburza spokój w sennym francuskim Clermond-Ferrand.

Miasto pogrąża się w panice, poszukiwania sprawców trwają, a za potencjalnego napastnika uchodzi każdy o nieco bardziej śniadej karnacji. Wśród podejrzanych jest także Sélim, bezdomny młody mężczyzna o arabskich korzeniach. Médéric udziela mu schronienia przed zimowym chłodem i pozwala ogrzać się na klatce schodowej kamienicy, w której mieszka. Nie spotyka się to z dobrym przyjęciem ze strony nieufnych sąsiadów. Ryzyko poważnego konfliktu, miłosne szaleństwo i coraz większa sympatia dla Sélima sprawiają, że uporządkowane życie Médérica zmienia się bezpowrotnie.

Ksenofobia i zbiorowa paranoja? Tak wygląda współczesna Francja!

Nowy film reżysera głośnego "Nieznajomego nad jeziorem" to pełen ironii, zabawny, ale i nieco złośliwy portret dzisiejszej Francji oraz jej mieszkańców. Alain Guiraudie , tworząc prawdziwą galerię ekstrawaganckich postaci, opowiada o zaskakującym uczuciu, ksenofobii i sukcesywnie podsycanej kolektywnej paranoi.

"Od gryzącej satyry aż do farsy. Guiraudie wypełnia ten film społecznymi obserwacjami pełnymi absurdalnych zdarzeń" - pisał Pat Brown na łamach "Slant Magazine". "Prowokacyjne kino, z którego wyłania się humanizm" - oceniał z kolei David Katz (The Film Stage).

Alain Guiraudie urodził się w 1964 roku w Villefranche-de-Rouergue. Francuski reżyser, scenarzysta i aktor filmowy. Uwagę na siebie zwrócił krótkim metrażem "Ce vieux rêve qui braves" z 2001 roku, który nominowany był do Cezara i Europejskiej Nagrody Filmowej. Największym sukcesem w dotychczasowej karierze jest "Nieznajomy nad jeziorem" , który przyniósł mu nagrodę za reżyserię w canneńskim konkursie Un Certain Regard, Palmę Queen oraz trzy nominacje do Cezarów. W 2014 roku wydał swoją debiutancką powieść “Rabalaire".

"Nieznajomy nad jeziorem" 1 / 7 Pierre de Ladonchamps w scenie z filmu "Nieznajomy nad jeziorem" Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

